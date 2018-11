Der Lagerhallenbrand im Lagerhaus Bernschlag war zum Glück nur das Szenario für die diesjährige Unterabschnittsübung der Feuerwehren Allentsteig, Bernschlag und Thaua.

In der neu errichteten Lagerhalle beim Lagerhaussilo in Bernschlag brennt es, drei Personen werden vermisst. Das war die Übungsannahme. Die Vermissten konnten in der verrauchten Halle mit einer Wärmebildkamera geortet und von drei Atemschutztrupps gerettet werden. Anschließend wurden sie an die ebenfalls an der Übung teilnehmenden Mitarbeiter der Rote Kreuz-Bezirksstelle Allentsteig übergeben.

Eine weitere Herausforderung stellte die Löschwasserversorgung dar, da in der Nähe des Silos keine Wasserentnahmestellen vorhanden sind. So wurde ein Löschbecken errichtet und mit Güllefässern von umliegenden Landwirten gefüllt.

Bei der Übungsbesprechung dankte Stadträtin Elisabeth Klang den Einsatzkräften für ihre ständige Einsatzbereitschaft.