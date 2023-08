Gemeindezentrum Schwarzenau kurz vor Fertigstellung

Nicht mehr lang und das neue Gemeindezentrum von Schwarzenau darf seine Eröffnung feiern. Ende September soll es laut Bürgermeister Karl Elsigan so weit sein. Nach fast zwei Jahren Bauzeit sind die Arbeiten in den finalen Zügen. Im Zuge der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden deshalb wieder so einige Beschlüsse rund um das Gemeindezentrum gefällt.

Entschieden wurde etwa über das finale „Schmuckstück“ des Neubaus, einem großen Gemeindewappen aus Edelstahl. Dieses soll auf der fensterfreien Fläche straßenseitig montiert werden. Anderthalb Meter breit und zwei Meter hoch wird es sein und das fertige Gebäude vollenden.

Auch Aufträge wurden wieder vergeben, etwa für die Einrichtung der Gastronomie im Gemeindezentrum. Um diese kümmern sich die Firma „Lorenz“ und die Firma „Schubert“ aus Waidhofen. Die Küche des neuen Lokals soll nun deutlich größer werden, als bisher geplant. Zusätzlich wurden die Mietverträge für drei Physiotherapeuten fixiert, die gemeinsam in eine Gruppenpraxis einziehen werden.

Das zweite große Thema in Schwarzenau ist derzeit die Fernwärme. Am 21. August startet die Verlegung von Leitungen für das geplante Fernwärmeheizwerk (die NÖN berichtete). Das Gemeindezentrum, der Kindergarten und die Volksschule werden an dieses Netz angeschlossen.

Im Zuge dieser Arbeiten sollen nun allerdings auch die Rohre der Wasserversorgung erneuert werden. „Das bestehende Netz ist schon recht alt, weshalb jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Austausch ist“, erklärt Karl Elsigan. In der Waidhofner Straße wird eine komplett neue Leitung parallel zur Fernwärme verlegt. Sobald diese steht, soll die alte Wasserleitung entfernt werden. Für die Fertigstellung der Arbeiten wird mit Ende Oktober gerechnet.