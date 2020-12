Unmut im Vorfeld der kommenden Gemeinderatssitzung am 15. Dezember: Um in Coronazeiten zu sparen, sollen mehrere Subventionen und Förderungen für 2021 gestoppt werden, darunter auch die Umweltförderung, die NÖN hat berichtet:

Corona-Auswirkungen Zwettler Budget: Förderungen auf Eis gelegt

Das stößt jetzt auf Kritik der Zwettler Grünen. Sie kündigen an, bei diesem Punkt nicht mitzustimmen.

„Wir sind immer am finanziellen Limit gefahren, ein Großprojekt nach dem anderen. Das rächt sich jetzt in Zeiten, in denen der finanzielle Spielraum so eng ist“, sagt die Grüne-Gemeinderätin Silvia Moser.

Sie kritisiert, dass die Umweltförderungen gestrichen werden sollen, gleichzeitig aber geplante Ausgaben für Straßen mit 1,5 Millionen Euro so hoch seien wie noch nie: „Dass hier bei Menschen gespart wird, die etwas für die Umwelt tun wollen, sendet für uns ein völlig falsches Signal. Wir sind in einer Klimakrise, die uns noch länger beschäftigen wird als die Coronakrise“, kritisiert die Grüne.

Grüne Kritik an Förderung für Oldtimerverein

Vor diesem Hintergrund sei für Moser auch eine Startsubvention für den neuen „Oldtimerverein Friedersbach“ über 370 Euro nicht richtig: „Die meisten, die sich einen Oldtimer leisten können, sind ohnehin nicht die Ärmsten.“

Wie viel die Umweltförderung zuletzt betrug? Laut Grüne-Stadtrat Ewald Gärber gab es in Zwettl im vergangenen Jahr 146 Förderansuchen. Bis Ende 2020 werden voraussichtlich 23.000 Euro an Umweltförderungen ausbezahlt sein.

ÖVP: "Machen das nicht aus Jux und Tollerei!"

Auf die Kritik angesprochen verteidigt ÖVP-Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller das Budget: „Wir machen das ja nicht aus Jux und Tollerei, so sind halt die Rahmenbedingungen. Beim Straßenbau gibt es 2021 einfach viele Kanalsanierungen, die gemacht werden müssen.“ Auch die Arbeiten für die geplante Begegnungszone schlagen sich laut Wiesmüller entsprechend zu Buche. Sie kritisiert, dass Moser diese Ausgaben und die Umweltförderungen „gegeneinander ausspielt“.

So würde die Stadtgemeinde laufend Maßnahmen für den Umweltschutz setzen, etwa ein Carsharing-Programm sowie die geplante Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Stadtamtes. Für die Grünen ist das zu wenig, sagt Stadtrat Ewald Gärber: „Mit dem Ertrag der PV-Anlage werden nur etwa zehn Prozent des Stromverbrauches dort abgedeckt. Wir hinken nach, so werden wir auch in 300 Jahren nicht energieautark sein.“

Auch beim Thema Radwege habe die Gemeinde Aufholbedarf, sagt Josef Koppensteiner, der mit Christine Herndler und Johann Preiss seit kurzem neu im Vorstand der Grünen ist. „Wir wissen, dass es hier Handlungsbedarf gibt“, antwortet Wiesmüller. Sie verweist auf die Themenwerkstätten der Stadterneuerung, die dafür geeignete Plattformen seien: „Es ist egal, was wir machen – für die Grünen wird es immer zu wenig sein“, zieht sie ihr Fazit zur Diskussion.

FPÖ steht hinter ÖVP-Budget, SPÖ noch unschlüssig

Und was sagen FPÖ und SPÖ zur Budget-Debatte? Emmerich Temper, SPÖ-Gemeinderat, sagt: „Es ist schwer zu beurteilen, wo wir einsparen sollen. Dass die Umweltförderungen in Zeiten gestrichen werden, in denen die Bürger für den Klimaschutz auf alternative Energien umsteigen sollen, finde ich nicht gut.“ Ob die SPÖ bei dem Tagesordnungspunkt mitzieht, stehe noch nicht fest. Fix ist aber, dass die Sozialdemokraten einen Dringlichkeitsantrag einbringen werden. Dabei geht es um ein Ansuchen an die Bundesregierung, für Gemeindeausgaben mehr Zuwendungen auszuschütten.

Unterstützung für die Pläne der ÖVP signalisiert die FPÖ. Gemeinderat Ewald Edelmaier sagt: „Aktuell muss jeder ein wenig Federn lassen. Wir müssen einsparen.“ Auch dass Subventionen für die Feuerwehren um 50 Prozent reduziert werden und Förderungen für Neuanschaffungen für 2021 komplett gestrichen werden sollen, sieht der Mandatar, der selbst bei der Feuerwehr engagiert ist, ein: „Wenn es eine einmalige Aktion bleibt, ist es verkraftbar.“ Er hofft darauf, dass sich die Situation bis zum ersten Nachtragsvoranschlag entspannt.