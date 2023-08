Austropop Hoch 3 konzertierte im Freiluftwohnzimmer von Bad Traunstein

Die Ausstellung „Life ist Brut´l“ von Chris Novi war bis 20. August in der Galerie am Wachtstein zu bewundern. Am letzten Ausstellungstag hatte er zu einem Konzert seiner Musikgruppe Austropop Hoch 3 ins Wohnzimmer im Freien eingeladen. Weil Vollblutmusiker Niki Hojsa krankheitsbedingt kurzfristig ausfiel spielten Verena Gharibo und Chris Novi das Konzert als Austropop Hoch 2. Neben Eigenkompositionen, standen Coverversionen verschiedener Stück von Georg Danzer, Ostbahnkurti, Ludwig Hirsch, Reinhard Fendrich und anderen Vertretern der österreichischen Musikszene am Programm. „Mein Schaffen zeigt den Weg eines hochsensitiven Menschen von der Krankheit bis zu seinem spirituellen Erwachen: antiakademisch, authentisch und multimedial“, so der Künstler.