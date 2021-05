Die Nachfrage im Fertighaussektor und nach Tischlereiprodukten aus dem hauseigenen Tischlereibetrieb ist wie in den Jahren zuvor ungebrochen stark. Für den Fertighaushersteller Hartl Haus aus Echsenbach steht dieses Jahr im Zeichen des Wachstums: Das erklärte Ziel, 2021 ein 20-prozentiges Personalwachstum zu erreichen, ist aber noch nicht erfüllt. Rund 40 Mitarbeiter werden noch gesucht. Besonders groß ist der Bedarf an Fachkräften aus dem holzverarbeitenden Bereich für die Hausmontage.

Montiert werden die Hartl Häuser in ganz Österreich, im südlichen Deutschland, Schweiz und Südtirol von den hauseigenen Montage-Teams. „Wir setzen auf Qualität - vom Rohstoff bis zur Schlüsselübergabe. Unsere Häuser werden daher von Facharbeitern aus den Bereichen Tischlerei, Zimmerei und Fertighausbau montiert", erklärt Christia Gutkas, Leiter der Montage/Bauleitung und Service.

Das Team der internen Bauleitung im Werk unterstützt die Mitarbeiter vor Ort auf den Baustellen in der Planung, Organisation und ist Ansprechpartner für Fragen zur Abwicklung. "So ist es für uns selbstverständlich, dass sich das interne Team, angefangen von der Reservierung der Einzelzimmer für die Übernächtigung unserer Montagemitarbeiter bis hin zur Einteilung der Subunternehmen wie Gerüstung, Dachdecker/Spengler, Elektriker und so weiter kümmert“, sagt Gutkas, und: „Ebenso wichtig ist uns, dass unsere Mitarbeiter nur qualitativ hochwertiges Arbeitsmaterial zur Verfügung haben. Neben guter Arbeitskleidung, PSA-Schutzausrüstung sind unsere Montagebusse mit hervorragendem Handwerkzeug und Gerätschaften für die Hausmontage ausgestattet."

Aufstockung auch in Produktion und Tischlereien

Neben Montagemitarbeitern werden auch neue Team-Mitglieder für die Fertighausproduktion, die Tischlereien, in der Bauleitung und für die Instandhaltungsarbeiten im Werk gesucht. Zusätzlich setzt Hartl Haus auch in diesem Jahr auf Nachwuchsarbeit und nimmt Lehrlinge in den Berufen Tischler, Tischlereitechniker, Fertigteilhausbauer/Zimmerer auf.