Alles Walzer auf Hartl-Parkett in Echsenbach

Hartl Haus ist seit Gründung am selben Standort in Echsenbach auf 132.000 Quadratmeter gewachsen. Viele Jahrzehnte tanzte man am Wiener Opernball auf Parkett aus den 1950igern von Hartl Haus. Wenzl Hartl gründete das Familienunternehmen 1897. Der Gründer, Wenzl Hartl, errichtete im Jahr 1910 das erste vorgefertigte Hartl-Einfamilienhaus, das auch heute noch in der Nähe des heutigen Werkssitzes steht. Heute wird Hartl Haus von Direktor Yves Suter geleitet.

