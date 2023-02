Zwettler WVNET ging vom Vater an die Tochter

Man schrieb den 14. Februar 1996, als erstmals das in Edelhof ansässige Unternehmen „WVNET“ online gegangen ist. Genau 27 Jahre später ist dieser Internetprovider mit einem Jahresumsatz von fast zwei Millionen und zwölf Mitarbeitern in jüngeren Händen: Gründer Josef Mayerhofer übergab an Tochter Edith.

Tochter will „Werk des Vaters“ fortführen

„Diese Übergabe ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess. 26 Jahre Wissen, Erfahrung sowie die lebenslangen Kontakte meines Vaters kann man nicht so einfach weitergeben“, betont Edith Mayerhofer (34), die sich 2021 entschieden hat, den Betrieb zu übernehmen. „Ich will das Werk meines Vaters unbedingt weiterführen“, sagt die neue WVNET-Geschäftsführerin, die jetzt 60 Prozent der Anteile hält. „Geplant ist, dass ihr 2025 die weiteren 40 Prozent übergeben werden“, ergänzt Josef Mayerhofer, der mit seinen 66 Jahren vier Tage pro Woche weiterarbeitet: „Ich bin in Pension, aber noch nicht im Ruhestand.“

Einer der ältesten Internetanbieter in Österreich

1996 gründete Josef Mayerhofer das Unternehmen mit dem Namen „Telehaus“. Drei Mitarbeiter haben im damaligen Zeitalter des Wahlmodems erstmals in allen fünf Bezirksstädten des Waldviertels (Gmünd, Horn Krems, Waidhofen und Zwettl) Knotenpunkte für einen Internetzugang geschaffen. „Damals haben wir die Vision von Adi Kastner, dass das Internet immer wichtiger werden würde, ernst genommen und mit den Internetknotenpunkten erstmals für die Waldviertler jene Konditionen geschaffen, die bereits in Wien angeboten worden sind“, blickt Josef Mayerhofer auf die „Geburtsstunde von WVNET zurück. Diesen Namen erhielt die Firma dann 1998. Somit zählt WVNET zu den ältesten Internetanbietern in Österreich.

Vom Tourismus zum Internet

„Diese Knotenpunkte kann man durchaus mit den heutigen PoPs vergleichen, mit denen die Verbindungen zwischen den Kommunikationsnetzen aufbaut werden“, meint Edith Mayerhofer, die aus der Tourismusbranche kommt, viel im Ausland gearbeitet hat und 2012 in den Werbebereich gewechselt ist. Seit 2019 führt sie die eigene Werbeagentur „Regionale Wirtschaft“, die sie weiterhin betreiben will.

Die technische Entwicklung im Bereich des Internets sei gewaltig gewesen, das werde auch bei Glasfaser so bleiben: „Das bleibt spannend. Überall gibt es eine gewisse Kapazität, die irgendwann erreicht ist. Bei Glasfaser ist diese Kapazitätsgrenze noch nicht entdeckt“, stellt die neue Geschäftsführerin klar. Aber eines sei sicher: „Wer an ein Glasfasernetz angeschlossen ist, der hat für die Zukunft vorgebaut.“

Zwei-Millionen-Umsatz für heuer prognostiziert

Seit der Gründung werden von WVNET die neuesten Technologien vorangetrieben, um eine möglichst gute Internet-Versorgung zu gewährleisten. Auch beim ersten Glasfasernetz Österreichs, jenem im Lainsitztal, das in den Jahren 2003 und 2004 von den Gemeinden errichtet wurde, war WVNET mit an Bord. Seither wuchs die Firma vorwiegend im Waldviertel und ist in den Glasfaser-Pilotregionen stark vertreten.

Die zwölf Mitarbeiter erwirtschafteten im Vorjahr 1,9 Millionen Euro Umsatz, vor sechs Jahren wurde die Millionen-Euro-Grenze erreicht. „Heuer soll die Zwei-Millionen-Grenze geknackt werden“, stellt Josef Mayerhofer klar, der auch über einige besondere „Erlebnisse“ berichten kann. „Da hat zum Beispiel ein Kunde gemeint, dass das Glasfaser-Internet zu schnell sei. Er war es nämlich gewöhnt, während des Abrufens seiner E-Mails einen Kaffee zu trinken. Mit Glasfaser wären die Mails im Nu offen, ein Kaffee war nicht mehr möglich“, lacht der frischgebackene „Senior-Chef“.

Klimaschutz durch CO ₂- Kompensationsmodell

WVNET ist ein Waldviertler Unternehmen, das auch die Region unterstützt. Je nach Anzahl der Anschlüsse in einer Gemeinde wird eine Regionalförderung für Projekte gewährt, die den Gemeindebürgern zugute kommt. Seit dem Vorjahr wird auch nicht auf den Klimaschutz vergessen. „Bei der Internetnutzung produziert eine Person eine halbe Tonne CO₂ im Jahr. Wir haben deshalb ein Kompensationsmodell erstellt. Unsere Kunden können Klimaschutzprojekte von Vereinen nominieren, denen die Kompensation dann zugute kommt. Da werden zum Beispiel Photovoltaikanlagen von uns unterstützt, die Vereine errichten“, erklärt Edith Mayerhofer.

Rasche Hilfe durch den Internet-Provider

Der Fokus liegt bei dem erfolgreichen Unternehmen weiterhin beim Angebot von „kompromissloser Qualität“. Edith Mayerhofer: „Wer bei uns anruft, hat einen Menschen am Ende der Leitung, und das ohne stundenlanger Warteschleife. Wir helfen rasch, beraten und sind ein echter Internet-Provider, der für Internet, Telefon und auch Websites und Fernsehen zuständig ist.“

