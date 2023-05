Die Babystube der Maränen in den Teichen am TÜPl-Allentsteig

Traditionell verkauft die Teichwirtschaft Kainz mit Sitz in Waidhofen an der Thaya Lebendfisch für Fischerei- und Angelbetriebe und ist als Fischzuchtbetrieb bekannt. Erst seit der Jahrtausendwende produzieren Andreas Kainz und seine Familie rund 50 Prozent des Fischertrags als Speisefische, die auch in der Direktvermarktung, teils veredelt, angeboten werden. Wenig bekannt dafür ist, dass diese Teichwirtschaft auch Maränenzucht für die Salkammergut-Seen betreibt. Denn diese Fische haben ihre Babystube in den TÜPl-Teichen, zu denen die Bevölkerung keinen Zugang hat.

„Die Maränen sind ein beliebter Speisefisch, die von den Seenbewirtschaftern im Salzkammergut produziert werden, die dort Fischereirechte haben. Weil sie teilweise mehr herausfischen, als dort natürlich nachwächst, kaufen sie Besatzfische von uns zu“, so Andreas Kainz. Die Maräne, die in diesen Seen heimisch ist, braucht kühles Wasser. Deshalb werden sie vom Larvenstadium bis zu einer Größe von zehn bis 15 Zentimetern in den TÜPl-Teichen aufgezogen, wo das Wasser noch ein wenig kälter ist, als in den anderen Kainz-Teichen. Dort ernähren sie sich ausschließlich von Plankton und wachsen ganz natürlich auf. Aber bis sie in den Teichen in Allentsteig einziehen können, liegt ein langer Weg vor ihnen. Ein genaues Prozedere ist dafür notwendig.

Das Fisch-Ei muss erst befruchtet werden

Um überhaupt Zuchtfische zu haben, hegt die Teichwirtschaft Kainz prächtige Maränen in anderen Teichen. „Mitte Dezember sind die Maränen laichreif“, weiß Andreas Kainz. Um die Vermehrung kontrollieren zu können, hilft man in der Teichwirtschaft ein bisschen nach. Die Rogner (Weibchen) und Milchner (Männchen) werden aus dem Wasser geholt und mit geschickten Händen streift der Teichwirt über die weichgewordenen Bäuche der laichbereiten Fische. So geben diese ganz leicht ihre Eier (Rogen) und Samen (Milch) ab, die in einer Schüssel mit einer leichten Salzlösung in Wasser aufgefangen werden. Dazu benötigt Kainz keine Chemie, aber viel Routine. Gleich kommen die empfindlichen Fische wieder ins kühle Wasser. Mit einer echten Feder rührt er dann langsam die Menge durch, damit die Eier befruchtet werden und nicht verkleben. In der Natur würden sich die Eier an Substraten anhaften, in der „künstlichen“ Fischzucht ist das nicht erwünscht. Doch, was macht man nun mit den befruchteten Maränen-Eiern?

Die Fisch-Larven schlüpfen im „Zugerglas“ am Mondsee

Auf diese Art entstehen hunderttausende von befruchteten Maränen-Eiern, die in der Teichwirtschaft Kainz in Spezialbehälter mit Wasser und Sauerstoff gepackt werden. „Diese große Menge an Eiern passt in meinen Pkw“, lacht Andreas Kainz, der die kostbare Ware meist persönlich in die Region Mondsee bringt. Dort, im Bundesinstitut Scharfling des Bundesamts für Wasserwirtschaft werden die Eier ausgebrütet. „In diesem Bruthaus sind die Larven mit sauerstoffreichem, frischen Quellwasser versorgt“, spricht Kainz aus Erfahrung. Zudem könne dort die Wassertemperatur genau kontrolliert und der Zeitpunkt des Larvenschlupfes gesteuert werden. Das sei nämlich besonders wichtig.

„Wir können die geschlupften Larven nur in unsere Teich einbringen, wenn diese bereits eisfrei sind“, weiß Kainz aus Erfahrung. Durch die Kontrolle und somit ungefähre Steuerung des Larvenschlupfes im Bruthaus in Scharfling kann gewährleistet werden, dass die Maränen-Winzlinge auch geeignete Nahrung in den TÜPl-Teichen finden. Kleinstes Plankton steht bei ihnen auf dem Speiseplan, das muss bis zu ihrem Einzug in de TÜPl-Teiche von der Natur entwickelt sein. „Vor einigen Jahren noch war Eisfreiheit der Teiche noch ein großes Thema, heute durch das immer wärmer werdende Klima, ist das nicht mehr so großes Thema in der Fischzucht“, so Kainz, „weil es selten noch lange zugefrorene Teiche gibt.“ Üblicherweise werden die geschlüpften Fischlein bis Ende April in die regionalen Teiche gesetzt. Manchmal beginne der Maränen-Besatz schon im März, das sei eben witterungsabhängig.

Aus vielen hunderttausend Larven werden nur wenige hunderttausend Fischlein

Wenn dann die Larven im zeitigen Frühjahr im Bruthaus in Scharfling schlüpfen, hat die Teichwirtschaft Kainz gerade mal eine Woche Zeit, sie abzuholen und in die TÜPl-Teiche auszusetzen. Nicht aus allen befruchteten Eiern schlüpfen Larven, und nicht alle Larven überleben in ihrer Babystube im Teich. Sie werden von anderen räuberischen Larven, wie der Gelbrandkäferlarve, dem Gelbrandkäfer oder anderen Fischen im Teich gefressen. Viele Hunderttausende von den kleinen Maränen kommen durch. „Wir haben vor kurzem den Besatz mit Maränen-Larven in den TÜPl-Teichen abgeschlossen. Das Plankton hat sich gut entwickelt und jetzt können sie dort gut wachsen und sich natürlich ernähren“, freut sich Andreas Kainz. Ende November, wenn sie dann bis zu 15 Zentimetern herangewachsen sind, werden die Maränen aus den Teichen gefischt, an den Mondsee gebracht und dort in die Seen, wo sie auch hingehören, entlassen. Einen Sommer bleiben sie also im Bezirk Zwettl, das bereitet Andreas Kainz große Sorgen.

Hauptproblem: Zu warmes Teichwasser kann Maränen das Leben kosten

„Wir behalten uns natürlich in der Teichwirtschaft kleine Maränen zurück, damit wir eine ausreichende Menge an prächtigen Fischen für unsere Zucht haben“, so Kainz. Auch diese großen Fische müssen hier in der Region gut aufwachsen, um Zuchterfolg zu haben. „Das wird immer schwieriger bei uns wegen des Klimawandels, weil das Waldviertel nicht mehr das Kaltviertel ist“, ist Kainz besorgt. Die Maränen sind für das warme Klima nicht geeignet, das Teichwasser wird im Sommer zu warm. „Das ist das fatale an heißen Sommern für uns.“ Bereits wenn in einem ohnehin heißen Sommer dann nur eine Woche Hitzewelle mit 35 Grad Celsius Lufttemperatur eintritt, würde sich das Wasser in den flachen Teichen auf 25 Grad „aufheizen“. „Diese Hitze-Spitzen machen uns sorgen – die hat es früher nicht gegeben. Nicht ein langer schöner Sommer ist so schlimm wie diese Hitze-Spitzen im Waldviertel.“ Das betrifft nicht nur die Maränenzucht, sondern die gesamte Fischproduktion mit Karpfen, Hechten und Zandern in der Teichwirtschaft, so Kainz. So sucht Kainz für seinen Maränen-Zuchtbestand immer die kühleren Teiche, um sie dort zu halten. Bestimmt mindestens zehn Prozent des Gesamtumsatzes der Teichwirtschaft Kainz bringt die Maränenzucht ein. Kainz: „Auch wenn Volumen und Gesamtgewicht der jungen Fische recht geringsind.“

Die Teiche mit den Maränen sind die letzten im Jahr, die abgefischt werden. Die Fische brauchen es kalt, da ist es dann schon Ende November. An Gewicht und Größe haben sie dann zugelegt und für den Transport zu den Salzkammergut-Seen reicht sein Pkw nicht mehr aus. Dazu braucht Kainz dann seinen Spezial-Fischtransporter.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.