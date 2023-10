Grundkurs soll Wald-Neulinge auf die Forstarbeit vorbereiten

Niederösterreich ist zu mehr als einem Drittel mit Wald bedeckt und obwohl Borkenkäfer, Stürme und Eis den Pflanzen zu schaffen machen, wächst der heimische Forst weiter. Dennoch werden — besonders in niedrigeren Lagen — die vom Klimawandel befeuerten Schäden künftig zu immer größeren Problemen führen. Bereits jetzt sind Veränderungen bemerkbar, wie die Waldinventur des Bundesforschungszentrums für Wald zeigt.

Großteil des österreichischen Waldes in Privatbesitz

So ist die Fichte nach wie vor die häufigste Baumart im Land, Schädlinge haben ihr Vorkommen jedoch deutlich dezimiert. Gleichzeitig sprießen immer mehr Laubbäume wie Buchen oder Ahorn und sorgen dafür, dass der österreichische Wald an Vielfalt gewinnt. Baumarten, die mit Trockenheit und Hitze gut umgehen könne, werden sich ebenfalls in Niederösterreich weiterhin ausbreiten. Um den aufgrund der globalen Erwärmung bevorstehenden Änderungen sicher entgegentreten zu können, braucht es Fachwissen seitens der Waldbesitzerinnen und -besitzer.

Knapp 80 Prozent der österreichischen Wälder werden von Privatpersonen betreut. Die Hälfte der Flächen ist wiederum im Besitz von sogenannte Kleinwaldbesitzerinnen und-Besitzern. Zu dieser Gruppe zählen neben Hofaussteigerinnen oder landwirtschaftsferne Waldeigentümer auch die sogenannten Kleinstwaldbesitzerinnen und Besitzer, die weniger als 2 Hektar Wald bewirtschaften und die Mehrheit der Kleinwaldbesitzenden ausmachen.

Fit für die Waldarbeit in Theorie und Praxis

Um die unterschiedlichsten Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, von der Hobbyförsterin bis hin zum Waldgrundstück-Erben, auf die langfristige und nachhaltige Nutzung ihrer Flächen vorzubereiten, bietet der Verein Landimpulse einen vierteiligen Grundkurs an. Behandelt wird neben der Waldbewirtschaftung auch das Arbeiten mit der Motorsäge. Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden über den Wandaufbau, die richtigen Bauarten für die Aufforstung, Waldpflege sowie Erntemethoden informiert.

Darüber hinaus kann der richtige Einsatz der Motorsäge in einem gesicherten Umfeld erlernt werden. In den letzten beiden Modulen des Kurses werden Arbeitstechniken im Umgang mit Schwachholz und Starkholz erprobt.

Die forstliche Grundausbildung findet ab 16. Dezember in Edelhof bei Zwettl statt. Anmelden können sich alle interessierten Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer bis zum 14. November unter der folgenden Nummer: +43 2272 61 157.