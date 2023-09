Was sagen Zwettls Großküchen zur neu geltenden Herkunftskennzeichnung?

Meilenstein oder Schikane? Seit 1. September gibt es eine Kennzeichnungspflicht für Großküchen. Das bedeutet, dass alle Küchen für Krankenhäuser, Seniorenheime, Kindergärten, Schulen, Betriebe etc. die Herkunft von Fleisch, Eiern und Milch, die zum Kochen verwendet werden, verpflichtend kennzeichnen müssen. Parallel dazu ist auch die Forderung aufgetaucht, auch in der Gastronomie eine Herkunftskennzeichnung verpflichtend einzuführen. Die NÖN hat bei den Großküchen im Bezirk nachgefragt, was sie von der Neuerung halten.

Michaela Bauer-Windischhofer, Direktorin der Landwirtschaftlichen Fachschule Edelhof, steht klar hinter der neuen Pflicht für Herkunftsbezeichnungen und sieht diese gar nur als ersten Schritt an.

„Die Kennzeichnungspflicht gehörte eigentlich auf noch viel mehr Lebensmittel, als nur auf Fleisch, Eier und Milch ausgeweitet. Sie ist aber sicher ein guter Anfang“, betont die Direktorin.

Als Internatsschule verfügt der Edelhof über eine eigene Großküche. Frühstück, Mittag- und Abendessen sowie Jausen werden an Schüler, Lehrer und sonstige Bedienstete ausgegeben. Beim Mittagessen werden laut Bauer-Windischhofer stets zwischen 350 und 500 Portionen gekocht.

Seit dem 1. September herrscht hier also auch die Herkunfts-Kennzeichnungspflicht. Die Umsetzung sei dabei problemlos gewesen. „Die Aussage, dass die Kennzeichnung in der Praxis so kompliziert ist, kann ich nicht nachvollziehen. Ein paar zusätzliche Informationen auf eine Speisekarte zu schreiben ist doch kein Aufwand“, meint Bauer-Windischhofer. Natürlich müsse man laut ihr dafür auch regional beziehen. Ein Punkt, an dem es bei manchen Großküchen hapern könnte.

Zwei Drittel der Zutaten kommen aus der Region

Die Landwirtschaftliche Fachschule hat allerdings auch den Vorteil, dass rund die Hälfte der verkochten Zutaten aus der eigenen Produktion stammen. Rinder- und Schweinefleisch sowie Fisch, Kartoffeln, Eier und Milch werden zu 100 Prozent selbst produziert. Zwei Drittel der Zutaten kommen laut der Direktorin zudem aus der Region.

Als weiteren logischen Schritt sieht sie nun die Ausweitung der Herkunfts-Kennzeichnungspflicht auf Obst und Gemüse. „Noch viel wichtiger gehört die Kennzeichnungspflicht auch für die Gastronomie umgesetzt“, meint Bauer-Windischhofer.

Auch Gottfried Hammerl, Küchenchef des Herz-Kreislauf-Zentrums Groß Gerungs sieht die neue Entwicklung als positiv und förderlich für heimische Produkte an. In der gesundheitlichen Einrichtung wird bereits seit Jahren in Zusammenarbeit mit der Initiative „Gut zu wissen“ die Herkunft der Lebensmittel auf Plakaten angegeben. Daher sei die neue Kennzeichnungspflicht keine großartige Umstellung.

Gottfried Hammerl erklärt: „Im Herz-Kreislauf-Zentrum werden schon lange regionale Produkte favorisiert und mit den Produzenten und Lieferanten wird eine enge Zusammenarbeit gepflegt. Demnach gibt es da auch keinen Wechsel.“ Das Rehabilitationszentrum ist auch von der Sinnhaftigkeit der Herkunftsbezeichnungen von Obst und Gemüse überzeugt, da sie auch das schon für ihre Gäste kennzeichnen und ausschließlich regional und saisonal beziehen.

Etwas kritischer wird die neue Kennzeichnungspflicht in der Großküche des Seniorenzentrums St. Martin in Zwettl aufgenommen. Neben dem Heim werden auch die Schulen der Franziskanerinnen von hier aus mit warmen Mahlzeiten versorgt. Laut Küchenchef Christian Eder ändere sich durch die neue Kennzeichnungspflicht nicht viel im Betrieb. Den Großteil an Eiern, Milch und Fleisch würde man sowieso regional einkaufen. Auch die Lieferanten bleiben laut Eder dieselben wie vor der neuen Verordnung.

„Kennzeichnung sollte den Küchen freigestellt werden“

Die Kennzeichnungspflicht auf Obst und Gemüse auszuweiten wird vom Küchenchef jedoch als sinnlos betrachtet, da dafür zu wenig Interesse da sei. „Grundsätzlich fände ich es besser, die Kennzeichnung den Großküchen freizustellen, da diese mit sehr großem Aufwand verbunden ist“, meint Eder.

Das Vivea Hotel in Bad Traunstein führt die Kennzeichnung auch schon seit Längerem freiwillig durch. Die Sous Chefin hält es für keinen Riesenaufwand. In der Praxis wird die Herkunftsbezeichnung auf Plakaten am Restauranteingang umgesetzt. Die Küche bezieht ihre Ware aus dem Waldviertel und legt trotz des Preisunterschieds großen Wert auf Regionalität.

Auch in der Betriebsküche der Firma Waldland ruft die neue Kennzeichnungspflicht keine großartigen Veränderungen hervor, da laut Küchenchefin Carina Eigner auch hier schon immer die Herkunftsbezeichnungen durch Beschilderung einsehbar gemacht wurden.

„Außerdem wird unsere Ware regional bezogen, das meiste von den eigenen Mitgliedsbauern“ betont Eigner. Auch die Firma Waldland sieht die Sinnhaftigkeit an der Ausweitung der Kennzeichnungspflicht auf Obst und Gemüse.