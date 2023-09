Ein gutes Jahr für die Imker

Durchaus sehr zufrieden mit der Honig-Ernte ist Imker Johann Kitzler aus Guttenbrunn, Obmann des Imkerverbandes Zwettl und Funktionär im Bezirksverband. Für ihn, der sich seit 1989 der Imkerei widmet, war es sein bisher zweitbestes Jahr. Er führt den guten Ertrag im Wesentlichen auf die Agrarpolitik zurück, da die Landwirte Bio-Diversitätsflächen anbauen. „Da waren auf einigen Flächen gute Pflanzen für die Bienen dabei!“

Derzeit sind die Bienenvölker in einem guten Zustand und noch relativ stark. Mit der Fütterung hat Kitzler wie immer rund um den Feiertag am 15. August herum begonnen. Der Imker entnimmt ja dem Bienenvolk die gesammelten Wintervorräte, also den Honig, und muss daher den Bienen Ersatzfutter geben.

Klimawandel: Bienen sind „Schönwetter-Tiere“

Und wie schaut es mit dem Klimawandel aus, macht sie dieser auch in der Imkerei bemerkbar? Recht offensichtlich noch nicht im Honigertrag, meint Johann Kitzler, da Bienen „Schönwetter-Tiere“ sind, wenngleich länger andauernde, ungewöhnliche Wetterlagen durchaus auch in der Imkerei zu spüren sind. „In der kalten und regnerischen Phase im Mai haben wir beispielsweise befürchtet, dass wir heuer gar nicht schleudern können“, erzählt der Imker-Obmann. „Das hat sich allerdings wieder ins Gegenteil gekehrt, und es wurde ein sehr gutes Jahr.“ Manchmal befürchten Imker, dass ihre Bienen keine Blüten finden können, und doch werden sie immer wieder fündig und tragen pralle Pollenhöschen heim.

Ungewöhnliche Hitze ist für die Imkerei nicht gut, das Wachs, wo Nahrung und Brut eingelagert sind, beginnt zu schmelzen. „Die Brut braucht eine konstante Temperatur von 33 bis 35 Grad“, erzählt Johann Kitzler. Ist es zu heiß, tragen die Bienen Wasser heim, das im Stock verdunstet und so für Abkühlung sorgt, ist es zu kalt, wärmen sich die Tiere durch Muskelzittern auf.

Und wie sieht es mit der Varroamilbe aus, die den Imkern ja immer wieder Probleme bereitet? „Dazu kann man keine generelle Aussage machen“, meint Kitzler, da die Situation sehr unterschiedlich sei. „Manche Kollegen klagen über starken Milbenfall bei den Bienenvölkern, bei mir selber schaut die Situation hingegen recht gut aus.“

Klimawandel und Varroamilbe hin oder her, die Honiglager sind jedenfalls gut gefüllt, und die Honigkunden können bei den Imkern wie gewohnt guten Honig erhalten. „Man sagt ja, ein Imker sollte immer eine Ernte auf Lager haben, weil es Jahre gibt, in denen man viel Arbeit, aber wenig Ertrag hat“, verrät der Imker-Obmann. Übrigens: Honig gehört, neben Salz etwa, zu den wenigen Lebensmitteln, die nie verderben, er kann auch in tausend Jahren noch gegessen werden...