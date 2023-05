Großer Festumzug durch Zwettl

Gewidmet war die Feier traditionell dem Hl. Florian, der im 3. Jahrhundert in Oberösterreich lebte und unter anderem als Schutzpatron der Rauchfangkehrer, Feuerwehren, Hafner und Bierbrauer gilt. Bürgermeister Landtagsabgeordneter Franz Mold begrüßte Abordnungen und Delegationen der Rauchfangkehrer, Feuerwehren und Handwerker verschiedener Branchen in der Braustadt Zwettl. Er bedankte sich bei ihnen für ihre harte Arbeit und ihr Engagement: „Ohne Sie wäre unser Bundesland nicht das, was es heute ist.“

In einer Festmesse in der Stadtpfarrkirche Zwettl zeichnete Generalvikar Christoph Weiss das Leben des Hl. Florian von Lorch nach. Ein Motto der Messe sei das „Kehren“, sagte Weiss mit einem Augenzwinkern: „Sei es beim Bekehren, dem Umkehren, wenn man im Leben in die falsche Richtung läuft, oder dem Auskehren – da haben Sie mehr Erfahrung als ich.“

Neue Herausforderungen

Die aktuelle Energiekrise und der Umstieg auf neue Heiztechniken bringe auch für die Rauchfangkehrer einen erhöhten Arbeitsaufwand mit sich, erklärte Landesinnungsmeister Markus Köck. So gingen zuletzt viermal so viele Anrufe mit dem Wunsch nach einer Rauchfangüberprüfung aufgrund eines neu gekauften Ofens ein, als üblich. Dass die Feuerbeschau ein wichtiges Instrument für die Sicherheit ist, zeigen Zahlen aus dem Vorjahr: 2022 wurden laut Köck über 60.000 Mängel festgestellt, 70 davon waren sogar lebensgefährlich.

Köck begrüßte auch 30 Lehrlinge aus der Landesberufsschule Lilienfeld sowie sieben Schornsteinfeger aus Deutschland, die aktuell in Österreich ein Praktikum bzw. einen Teil ihrer Lehre absolvieren. Zu Wort kamen auch Bundesinnungsmeister Christian Plesar, Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner und Spartenobmann Jochen Flicker (Gewerbe und Handwerk). Für die Organisation vor Ort zeichneten die regionalen Rauchfangkehrermeister Manfred Sammer und Herbert Weitl verantwortlich.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.