Großbrand in Purk: Ausbreitung auf Kindergarten verhindert .

Vier Bewohner konnten sich am 12. Dezember noch rechtzeitig vor den Flammen in ihrem Haus retten. Die Nebengebäude in diesem landwirtschaftlichen Anwesen in Purk standen in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf den Kindergarten, der sich in unmittelbarer Nähe zum Brandobjekt befindet, konnten die Feuerwehren verhindern.