Gehöft gerettet: Zwei Hektar Stoppelfeld brannten in Siebenwirth

Kaum dass die Waldbrandverordnung im Bezirk Zwettl in Kraft getreten ist, kommt am Montag gegen 12.30 Uhr der erste Alarm zu einem Flurbrand in Siebenwirth. Siebenwirth ist eine Drei-Häuser-Siedlung nahe der Friedersbacher-Bucht am Stausee Ottenstein. Wie es zu dem Brand auf dem Stoppelfeld gekommen war, ist ungeklärt.

Acht Wehren von Friedersbach bis Rastenfeld waren mit 14 Fahrzeugen im Einsatz gegen den Flurbrand. Zur aktuellen Trockenheit kam auch Wind. „Durch den Wind heute hat sich das Feuer rasch ausgebreitet“, berichtet Bezirksfeuerwehr-Kommandant Ewald Edelmaier. Er berichtet, ein Gehöft sei massiv gefährtet gewesen, weil sich das Feuer zu einem Gehöft und an den Wald ausgebreitet hat. „Auf der Wiese hinter dem Gehöft hat es schon gebrannt und auch ein paar Büsche am Waldrand“, so Edelmaier.

Leiter des Einsatzes war Josef Rauch der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsbach. Neben fünf Tanklöschfahrzeugen waren auch zwei Landwirte mit Güllefässern zu 10.000 Liter Wasser bei den Löscharbeiten dabei. Einige weitere Güllefässer mit Wasser gefüllt standen als Reserve bereit. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren und ihre gute Zusammenarbeit konnte das weitere Ausbreiten verhindert werden. Nach rund drei Stunden ist das Feuer gelöscht. Die Fläche wird durch die Wehrmitglieder beobachtet, damit etwaige Glutnester rasch vernichtet werden können. Die Brandsicherheitswache wird von der Feuerwehr Wolfsberg durchgeführt. Waldbrandgefahr sehr hoch „Wir sind gerade in der heißen Phase, die Brandgefahr ist bei der aktuellen Trockenheit sehr hoch“, so Ewald Edelmaier.

Auch die Feuerwehren der Region sehr gut für Wald- und Flurbrände aufgestellt sind, mahnt Edelmaier: „Es ist höchste Vorsicht geboten!“.