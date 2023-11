Wieder Auszeichnung für Stift Zwettler Privatschule

Mit dem MINT-Gütesiegel werden Schulen in Österreich ausgezeichnet, die mit verschiedenen Maßnahmen innovatives und begeisterndes Lernen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik fördern. Besonders erfreulich ist dabei für die HLUW Yspertal, dass alleine durch den speziellen Lehrplan, besondere Lehrmethoden, Unterrichtsprojekte und Diplomarbeiten an der Schule das Gütesiegel zum dritten Mal verliehen wurde.

Neben der Allgemeinbildung und der wirtschaftlichen Ausbildung wird an der HLUW Yspertal ein Schwerpunkt auf verschiedene naturwissenschaftliche und technische Fächer in Theorie und Praxis gelegt. Dass die Schule dabei sehr erfolgreich ist, zeigt sich z.B. im zweimaligen Gewinn des Titels „innovativste Schule Niederösterreichs“. Gerhard Hackl, Direktor der Schule, betont: „Durch die Breite unserer Ausbildung können auch sehr viele Mädchen für unsere Schule begeistert werden, der Mädchenanteil an der MINT-ausgezeichneten Schule beträgt fast 50%. Aufgrund unserer technischen und naturwissenschaftlichen Ausbildung kann an unserer Schule darüber hinaus der Ingenieurstitel erworben werden.“