Frontalzusammenstoß auf der B38 bei Groß Gerungs

Beim Überholen eines Sattelzuges kam es am 15. Oktober gegen 12.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B38. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuglenker mussten in Krankenhäuser geflogen bzw. gebracht werden.

Red. Zwettl Erstellt am 18. Oktober 2021 | 08:13