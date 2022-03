Sallingberg: Wohnhaus im Wald stand in Vollbrand

Über 40 Mitglieder der Feuerwehren Sallingberg, Groß Nonndorf, Lugendorf, Grainbrunn, Kottes und Ottenschlag wurden am 7. März gegen 9.45 Uhr zu einem Brand eines abgelegenen Einfamilienhauses alarmiert. Eine weiter entfernt wohnende Nachbarin hatte die Flammen entdeckt. Den Floriani gelang es, das Ausbreiten der Flammen auf den angrenzenden Wald verhindern. Das Gebäude, das sich rund 150 Meter von der Ortschaft entfernt im Wald befindet, als Zweitwohnsitz genützt wird und zum Zeitpunkt des Brandes unbewohnt war, wurde laut Polizei jedoch total zerstört. Personen wurden nicht verletzt.

Der Brand dürfte im Bereich eines angebauten Schuppens ausgebrochen sein. Beamte des NÖ Kriminalamtes und der Bundes-Kriminaltechnik führten am 8. März die Ermittlungen durch. Als wahrscheinliche Brandursache wurde eine Zündung durch einen elektrischen Defekt im Bereich der Elektroinstallationen im Schuppen festgestellt. Eine genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Der Sachverhalt wird bei der Staatsanwaltschaft Krems angezeigt.

Den fordernden Einsatz leitete der Kommandant der Feuerwehr Sallingberg, Christian Schulmeister. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Wohnhaus und die angrenzende Scheune bereits in Vollbrand, der Brand drohte sich an den anschließenden Wald auszubreiten. Das Löschwasser wurde aus der Großen Krems entnommen. "Bis nach Mitternacht konnten die immer wieder aufflackernden Glutnester abgelöscht werden", betont Schulmeister. Aber bereits nach zwei Stunden meldete ein Autolenker, dass es wieder zu brennen begonnen habe. Es begann wieder ein dreistündiger Löscheinsatz.

Als die Brandermittler am Vormittag des 8. März ihre Ermittlungen begonnen haben, bemerkten diese ein neuerliches Aufflackern der Glutnester. Die Floriani gingen wiederum in Einsatz. Nach Freigabe des Brandobjektes durch die ermittelnden Beamten konnte die Feuerwehr Sallingberg mit Unterstützung eines Kranes auch die letzten Glutnester ablöschen. Erst am Abend des 8. März war dieser zeitintensiver Brandeinsatz beendet.

