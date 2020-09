Vor 30 Jahren hat der aus Schloss Rosenau stammende Gastwirtsohn Anton Weissenhofer seine Liebe zu Costa Rica entdeckt, die ihn seither nicht mehr losgelassen hat. Der Bruder des bekannten Gastwirten Harald Weissenhofer ist Biologe, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Wien sowie Mitbegründer und Leiter der international beachteten Forschungsstation „La Gamba“.

Kindheitstraum erfüllt

Der heute 53-Jährige kam auf Umwegen zu seinem Traumberuf. „Vorgesehen war, dass ich den Gasthof von meinem Vater übernehmen sollte. Ich habe deshalb auch die Hotelfachschule in Krems absolviert, aber es kam dann doch anders. Mein Bruder wurde Gastwirt und ich konnte dann doch Biologie studieren. Meine Mutter liebt Blumen, diese Liebe habe ich von Kindheit an mit ihr geteilt“, erzählt Weissenhofer.

Diplomarbeit führte nach Costa Rica

Vor genau 30 Jahren besuchte Weissenhofer mit seiner Gattin zum ersten Mal Costa Rica und war damals schon begeistert. Als er 1993 zufällig vom damals noch völlig unbekannten Verein „Regenwald der Österreicher“ erfahren und mit seinem Studienkollegen Werner Huber darüber seine Diplomarbeit für seinen Studienabschluss verfassen wollte, ließ ihn der Urwald einfach nicht mehr los.

Aus Wellblechhütte wurde Forschungsstation

Der Verein „Regenwald der Österreicher“ wurde 1991 vom Musiker Michael Schnitzler, dem Enkel von Arthur Schnitzler, gegründet (www.regenwald.at). „Dieser Verein versuchte Anfang der 1990er-Jahre mit Geldspenden aus Österreich den Urwald vor der Abholzung zu retten. Das ist gelungen. Heute ist der 151 Quadratkilometer große Esquinas-Regenwald ein Nationalpark“, betont Weissenhofer, der neben seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Wien die Forschungsstätte ausgebaut hat und mit Werner Huber leitet.

International beachtet

Die Tropenstation La Gamba ist die einzige Feldstation der Uni Wien. Sie stützt sich bei ihrer Arbeit auf die drei Säulen Wissenschaft, Umweltschutz und Entwicklungszusammenarbeit.

„Die Wellblechhütte ist verschwunden, es gibt inzwischen Unterkunft- und Verpflegungsmöglichkeiten für 40 Personen, ein Forschungslabor und viel Regenwald. Mittlerweile können wir jährlich 5.000 Nächtigungen von Wissenschaftlern, Studenten und Besuchern, die schon aus 30 Nationen gekommen sind, verbuchen“, so Weissenhofer, der über sein Reisebüro „naturreisen.at“ Reisen mit Führungen durch den Regenwald und die Forschungsstätte organisiert. „Auch zahlreiche Waldviertel haben mich schon in Costa Rica besucht und waren begeistert.“

Kein Vergleich mit Waldviertler Wäldern

„Bei uns im Waldviertel gibt es Forste mit Monokulturen. Probleme gibt es jetzt mit dem Klimawandel und dem Borkenkäfer, der zum Sterben der Fichte führt. In Costa Rica haben wir das Problem, dass es neben dem Nationalpark einige isolierte Waldflächen gibt. Diese Flächen wollen wir zusammenwachsen lassen, damit wieder ein Urwald entsteht“, erklärt der engagierte Biologe.

Seit 14 Jahren läuft dazu das Projekt „Cobiga“. Mittlerweile wurden bei diesem biologischen Korridor über 60.000 Bäume aus 200 verschiedenen Baumarten gesetzt: „Uns ist die Aufrechterhaltung der Artenvielfalt durch die Verbindung isolierter Waldflächen wichtig. Damit steigt die Widerstandskraft des Waldes und das CO2 wird reduziert“, erklärt Weissenhofer das derzeit wichtigste Umweltschutzprojekt von La Gamba (Info www.lagamba.at).

Verbindung mit dem Waldviertel

Auch wenn Anton Weissenhofer mehrmals im Jahr nach Costa Rica reist, ist er mit der Heimat Schloss Rosenau eng verbunden. „Ich besuche immer wieder meine Mutter, meinen Bruder und meine Schwester.“ Coronabedingt organisierte er im Sommer keine Studien-Reisen nach Costa-Rica, dafür ein „Botanisches Wochenende“ in Schloss Rosenau. „Mit den Naturinteressierten haben wir die Botanik des Waldviertels erkundet. Das war auch spannend“, meinte Weissenhofer, der am Anfang seines Korridor-Projektes in Costa Rica nicht nur Begeisterung hervorgerufen hat. „Aber mittlerweile kann sogar die Wirtschaft aus diesem System profitieren. Alle wollen ja ein langes Leben.“