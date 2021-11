Zwettl: Ast traf 51-jährigen am Kopf

Der Mann aus der Gemeinde Zwettl und seine Gattin arbeiteten am 5. November im Wald „Siebenhirten“ in Wolfsberg. Laut Polizei fällte der 51-Jährige gegen 9.30 Uhr einen Baum. Während dieser Baum zu Boden stürzte, brach ein Ast ab und blieb unbemerkt in einem neben stehenden Baum hängen.

Kurz darauf löste sich der Ast und traf den Mann, dessen Schutzhelm sich bei der Arbeit im Unterholz von seinem Kopf gelöst hatte, am Kopf. Seine Gattin leistete Erste Hilfe. Ihrem Gatten wurde übel und sie brachte ihn mit dem Pkw nach Hause.

Die verständigte Rettung lieferte den 51-Jährigen ins Landesklinikum Zwettl ein, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.