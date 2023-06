Das war die Lange Nacht der Wirtschaft 2023 im Bezirk Zwettl

Vollbild

FB

Die Fest- und Ehrengäste bei der Langen Nacht der Wirtschaft in der Bezirksstelle Zwettl v. l. 1. Reihe: Gerhard Preiß, Peter Hochleitner, Martina Dorfinger, Martina Diesner-Wais, Johannes Schedlbauer, Anne Blauensteiner, Franz Mold, Katharina Schwarzinger, Susanne Grosslicht, Jürgen Gugler, Kurt Steinbauer, Christian Pichelbauer, Silvia Moser, Rudolf Mader, Julius Schlapschy, Carina Bauer; 2. Reihe: Reinhard Poppinger, Lukas Karl, Günther Kröpfl, Rudolf Stolz, Mario Müller-Kaas, David Pollak, Alfred Grünstäudl und Heinz Schierhuber. Die Gruppe Zeit4uns sorgte mit "A tribute to S.T.S" für die musikalische Umrahmung. v.l. Gerhard Hauß, Stefan Greimel und Oliver Regelsberg. Die Vertreter der Wirtschaftskammer v.l. Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas, der Direktor der Wirtschaftskammer NiederösterreichJohannes Schedlbauer, Bezirksstellenobfrau Anne Blauensteiner, Referentin Katharina Schwarzinger und Obfraustellvertreter Christian Pichelbauer Mandatare bei der Langen Nacht der Wirtschaft in der Bezirksstelle Zwettl v.l. Labg. und Bürgermeister Franz Mold, Labg. Silvia Moser, Bezirksstellenobfrau Anne Blauensteiner und die Abgeordnete zum Nationalrat Martina Diesner-Wais. Besucher der Langen Nacht der Wirtschaft in Zwettl waren auch v.l. der Leiter der Bildungsregion Waldviertel Alfred Grünstäudl, die Direktorin der Wirtschaftsakademie Zwettl Martina Dorfinger und AMS-Leiter Kurt Steinbauer Gute Zusammenarbeit der Wirtschaft mit den Institutionen dokumentierte die Anwesenheit von Bezirkspolizeikommandant Rudolf Mader, Carina Bauer von der Bezirkshauptmannschaft sowie Michaela und Julius Schlapschy. Die Kammerspitze mit Vertretern der Teilorganisationen v.l. Wirtschaftskammerdirektor Johannes Schedlbauer, der Vorsitzende der Jungen Wirtschaft Lukas Karl, die Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft Susanne Grosslicht und Obfrau Anne Blauensteiner

1 /7