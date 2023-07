Eröffnungsabend des Sommerfests der Feuerfest Ottenschlag gerettet

Vollbild

FB

Bei der Eröffnung des Sommerfests der Freiwilligen Feuerwehr Ottenschlag v.l. Kommandantstellvertreter Willi Wagner, Francine Jordi, Elmar Ruth, Ehrenkommandant Willi Renner und Verwaltungsleiter Martin Bromnik im Führerhaus des Tanklöschfahrzeugs. Mit roten Zipfelmützen von JUZI v.l. Markus Hackl, Manuel Pehn und Andreas Kreutzer. Bürgermeister Paul Kirchberger wurde beim Bieranstich von Florian Berger-Vieghofer unterstützt. Sie haben die Besucher mit Flüssigem versorgt v.l. Michaela Mosgöller, Markus Rosenkranz, Robert Mosgöller, Kerstin Paul und Karl Lagler. Sie versorgten die Besucher mit leckeren Broten v.l. Karin Langer, Susanne Rameder, Martha Grünstäudl, Gabi Adam und Ingrid Watzinger. Bei der Eröffnung v.l. Kommandantstellvertreter Willi Wagner, Bürgermeister Paul Kirchberger, Kommandant Elmar Ruth, Ehrenkommandant Willi Renner, Florian Berger-Vieghofer und Verwaltungsleiter Martin Bromnik. Die Veranstalter und ihre Festgäste v.l. Verwaltungsleiter Martin Bromnik, Bezirkskommandant Ewald Edelmaier, Kommandantstellvertreter Willi Wagner, Landeskommandantstellvertreter Martin Boyer, Abschnittskommandant Franz Xaver Steininger, Bürgermeister Paul Kirchberger, Lndesfeuerwehrrat Erich Dangl, TKO Obmannstellvertreterin Veronika Bock, TKO Obmann Lukas Haider-Stern, Kommandant Elmar Ruth, Vizebürgermeister Helmut Teuschl und Ehrenkommandant Willi Renner Die Jugendfeuerwehr war ebenfalls im Einsatz v.l. Moritz Schrammel, Janick Hackl, Marvin Mosgöller, Xaver Siegl, Jugendleiter Daniel Urban und Tobias Lagler Einige Gemeinderäte vor dem Seidlstand v.l. Vizebürgermeister Helmut Teuschl, Jennifer Buchinger-Wallner, Johannes Grötz, Josef Lamberg, Josef Zeinzinger, Claudia Stöcklhuber und Willi Raidl. "Des is a Gaudi" v.l. Michael Mittermeir, Romana Kastenhofer, Carmen Roth, Brigitte Mittermeir und Thomas Roth. Die Sieger des Face-Book Gewinnspiels Kurt und Christine Hellerschmied mit Kommandant Elmar Ruth, Helga und Franz Xaver Steininger, Verwaltungsleiter Martin Bromnik und Kommandantstellvertreter Willi Wagner. Manuela Kreutzer und Gerda Urban in guter Stimmung. Francina Jordi bei ihrem Bühnenauftritt in Ottenschlag. Die Jungen Zillertaler heizten die Stimmung im Bierzelt an. Wir klatschen mit v.l. Chiara und Barbara Fischer sowie Brigitte Wagner. Ein Glas des Festweins probierten v.l. Marco und Sonja Fröstl, Tina Buchegger, Lukas Haider-Stern, Winzer Stefan Höllerer, Sabine Wagner, Sonja Hackl, Alexandra Jäger und Dieter Kneidinger. Nach dem Bieranstich schmeckt ein Krügerl v.l. Kommandantstellvertreter Willi Wagner, Kommandant Elmar Ruth, Bürgermeister Paul Kirchberger, Ehrenkommandant Willi Renner, Florian Berger-Vieghofer und Verwaltungsleiter Martin Bromnik Die Mitarbeiter der Raiffeisenkasse Ottenschlag. Beim Roten Kreuz im Einsatz v.l. Patrick Müllner und Alexander Schroll. Ein Seidl schmeckt v.l. Jürgen Kellner, Christopher Holzer, Susanne Pritz und Willi Renner. Die Mitarbeiter der Sparkasse Ottenschlag Monika und Katharina Lagler, Bernhard Adam und Gustav Lagler. Die Trachtenkapelle Ottenschlag spielte vor der Eröffnung am Platz vor dem Feuerwehrhaus auf. Die Versorger im Sommerfestteam v.l. Hans Hofbauer, Martin Wagner, Wolfgang Fischer, Maximilian Roth und Maximilian Fichtinger An der Schank in der Weinhalle v.l. Lukas Kerschbaumer, Kurt Schrammel, Vinzenz Siegl, Stefan Kubicka und Willi Wagner. In der Vinothek ein gutes Glas Wein genießen v.l. Odin und Angela Reitinger, Sigrid Ruth, Agnes Schierhuber und Josef Lamberg.

1 /28