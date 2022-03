Endlich in Sicherheit nach Flucht aus Ukraine

Zweieinhalb Tage Non-Stop mit dem Auto von Kiew bis zur ungarischen Grenze gefahren. Heute über Whats App Fotos vom Raketentreffer am Nachbarhaus und von Kleinkindern aus der Verwandtschaft, die im Bunker, in großen Pappkartons untergebracht, die Nächte verbringen müssen. Unglaublich, nicht vorstellbar, aber leider wahr. Der Krieg in der Ukraine dringt bis in die Familien in Österreich vor. Glückliche Umstände sorgten dafür, dass die Familie Soliak in Sicherheit wiedervereint wurde. Sie will aber sobald wie möglich wieder in ihre Heimat zurück. Eine Initiative zur Suche von Unterkunftsmöglichkeiten für Kriegsflüchtlinge wird gestartet.

Yana Heindl lebt mit ihrem Mann Thomas seit vielen Jahren in Frankenreith. Seit längerer Zeit war ein Urlaub ihrer Eltern Zoya und Volodymyr Soliak in Österreich geplant. Diese waren aufgrund der Corona-Situation schon fast zwei Jahre nicht in Österreich. Sie wollten Tochter und Schwiegersohn bei einem Bauvorhaben unterstützen.

Yana flog am 20. Februar nach Kiew, um einen Kurs zu besuchen und um anschließend ihre Eltern abzuholen. Am 23. Februar ging es mit dem Flugzeug gemeinsam nach Wien. Erst am nächsten Tag erfuhren sie, dass dies der letzte reguläre Flug gewesen war. „Wir haben zwar die Drohungen und Entscheidungen Putins bezüglich der Landesteile in der Ostukraine wahrgenommen, haben aber nie damit gerechnet, dass ein großer Krieg den gesamten Staat betreffen würde“, meint Yana.

Noch in der Nacht alle Koffer gepackt

Die 20-jährige Schwester Mariia wurde in ihrer Wohnung in Kiew am 24. Februar um 2.30 Uhr durch Telefonanrufe geweckt, in denen Verwandte und Bekannte sie informierten, dass ein Krieg ausgebrochen war und in einigen Gebieten rund um Charkow, im Osten des Landes und der Hauptstadt bereits Explosionen und Schüsse zu hören waren. In Abstimmung mit den Familienmitgliedern, die sich ja in Frankenreith befanden, wurde beschlossen, die Flucht mit dem Auto zu wagen. Zwei jüngere Cousinen waren bereit, mitzufahren. Die Tante entschied sich, nicht mitzukommen, um ihre Heimat zu verteidigen.

Bereits um 6 Uhr Ortszeit ging es, nur mit den Papieren und dem Nötigsten versorgt, auf die Reise in Richtung ungarische Grenze. „Fünf Stunden haben wir allein dazu gebraucht, um aus der Stadt herauszukommen, ein Weg, der sonst in zwanzig bis dreißig Minuten zu erledigen ist“, berichtet Mariia. Insgesamt waren sie 35 Stunden bis nach Ungarn unterwegs. Bekannte, die nur zwanzig Minuten später in Kiew gestartet waren, brauchten noch viel länger für die Strecke. Normalerweise dauerte das rund acht Stunden.

Ottenschlag Hilfe für Kriegsflüchtlinge

„Es war äußerst anstrengend, erschreckend und frustrierend, was wir da erlebt haben, und die Angst fuhr ständig mit“, so die junge Frau. Sie musste durchgehend am Steuer sitzen, weil ihre beiden Cousinen noch keinen Führerschein besitzen. Schlafpausen haben sie sich nicht erlaubt, weil jede Stunde das Reisen schwieriger machen konnte. Drei junge Frauen allein in einem Auto unterwegs, war unter den gegebenen Umständen auch nicht einfach. Dazu die Furcht um die Versorgung mit dem nötigen Benzin, da man ja am Handy über die entstandenen Mängel informiert war. Nicht zu vergessen die mögliche Bedrohung durch russische Angriffe beziehungsweise durch die von ihnen verursachten Schäden an Straßen und Brücken.

Große Erleichterung an der Grenze

Es war eine große Erleichterung, als sie die ungarische Grenze erreichten. „Die Beamten waren sehr nett, zuvorkommend und haben uns sehr rasch und ohne große Kontrollen abgefertigt“, berichten die drei Kriegsflüchtlinge. Yana Heindl ist den drei jungen Frauen mit ihrem Auto bis an die Grenze Mukatchewo entgegengekommen. Es war zum Glück aber nicht nötig, dass sie, wie vorher befürchtet, am Grenzübergang helfend eingreifen musste.

Die Familie ist nun seit Samstagabend wieder vereint. Alle machen sich natürlich große Sorgen um die anderen Verwandten, Freunde und Bekannten, die in verschiedenen Regionen der Ukraine leben. Über das Telefon und die sozialen Medien ist man in Verbindung. „Ich studiere Medizin, und viele Kollegen informierten mich, dass sie der Aufforderung von Präsident Selenskyj gefolgt sind, als Freiwillige mit einer Waffe ausgestattet wurden und nun bereit sind, ihre Heimat zu verteidigen“, erzählt Mariia.

In den großen Städten lebende Familienangehörige befinden sich beträchtliche Teile des Tages und oft die ganzen Nächte in Kellern, Bunkern und U-Bahnschächten. „Wie man auf den gesendeten Bildern sieht, ist dort kaum Platz zum Schlafen vorhanden, und die Menschen müssen die Nächte dicht gedrängt im Stehen oder Sitzen verbringen“ berichtet Yana Heindl. „Die kleinen Kinder werden in große Pappschachteln mit Decken oder Kissen gelegt, damit sie nicht am Betonboden schlafen müssen“. Ein Foto von einem Raketentreffer mit großen Schäden an einem Nachbarhaus gleich um die Ecke zur eigenen Wohnung stärkt die eigenen Befürchtungen genauso wie die Berichte von Schüssen und Explosionen in der näheren Umgebung. Familie Soliak berichtet aber auch von einer großen Entschlossenheit der ukrainischen Bevölkerung. Ihrer Meinung nach ist der Zusammenhalt in den letzten Jahren stark gewachsen, wobei die Bedrohung durch Russland ausschlaggebend für diese Entwicklung war.

