Ein 26-Jähriger aus Wien fuhr mit einem Klein-Lkw aus Grafenschlag kommend in Richtung Zwettl. Zeitgleich lenkte ein 17-Jähriger aus der Gemeinde Golling, Bezirk Melk, einen Pkw in die Gegenrichtung. Dabei dürfte der 17-Jährige einen Schwächeanfall erlitten haben. Der Pkw geriet auf die Gegenfahrbahn. Der 26-jährige Wiener konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und es kam zu einem Frontalzusammenstoß.

Die beiden Beteiligten wurden von Ersthelfern aus ihren Fahrzeugen geborgen. In weitere Folge wurde die beiden vom Rettungsdienst erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Zwettl eingeliefert.

Die Freiwillige Feuerwehr Großweißenbach stand mit drei Fahrzeugen und 13 Mann in Einsatz. Der Verkehr wurde wechselweise an der Unfallstelle vorbeigeleitet. An beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden.