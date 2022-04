Yana Heindl hilft Ukrainern beim Ankommen

Werbung

„Der Artikel am 1. März in der Zwettler NÖN, unmittelbar nach Kriegsbeginn in der Ukraine, hat eine unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft hervorgerufen“, so Yana Heindl, die seitdem unermüdlich zur Unterstützung ihrer Landsleute tätig ist. „Die Ukrainer sind überrascht und überwältigt von der Herzlichkeit und Willkommenskultur, die bei uns im Waldviertel herrscht“, berichtet sie.

Sofort wurden Wohnungen und Häuser von Menschen aus dem Bezirk und darüber hinaus zur Verfügung gestellt. Manche Besitzer haben die Unterkünfte und Gebäude sogar saniert beziehungsweise Umbauarbeiten durchgeführt, um eine entsprechende Bleibe anbieten zu können. Ganze Dorfgemeinschaften haben sich in einigen Fällen dabei aktiv eingebracht. Die Helfer vor Ort stellen Lebensmittel, Heizmaterial, Kleidung sowie andere benötigte Gegenstände und Produkte unentgeltlich zur Verfügung. Die Ukrainer sind sehr dankbar und manche schämen sich sogar dafür, dass sie diese Unterstützung in Anspruch nehmen müssen.

Ukrainer wollen hier rasch Arbeit finden

Fast alle wollen so rasch wie möglich einen Arbeitsplatz finden, um selbst das benötigte Geld zu verdienen. Feststellen muss man, dass es sich hauptsächlich um Frauen mit Kindern handelt, die zu uns ins Waldviertel gekommen sind.

Yana Heindl, die aus Kiew stammt und seit vielen Jahren mit ihrem Mann Thomas in Frankenreith lebt, ist seit Wochen unterwegs, um Hilfe und Unterstützung für ihre Landsleute zu leisten. Zahlreiche Unterkünfte hat sie vermittelt, Dienste als Übersetzerin geleistet, Hilfe bei den Behördenwegen durchgeführt und viele Anfragen bearbeitet.

Yana Heindl: „Die Regelungen zur Aufnahme der Ukrainer in Österreich wurden relativ rasch erstellt, und die Wege sind auch, wenn man sie versteht, gut zum Abarbeiten.“ Meldezettel bei der Gemeinde holen, Bankkontoeröffnung, Grundversorgung bei der Bezirkshauptmannschaft beantragen und die Registrierung bei einer der leider seltenen zuständigen Stellen, sind die Grundlage zum Erhalt der sogenannten „Blauen Karte“. Diese ermöglicht dann den Zutritt zur Arbeitswelt in Österreich.

Hürden: Sprache, Schrift und Mobilität

Neben der Bürokratie gibt es doch noch einige andere Hürden zu überwinden. Nach der Erfahrung von Yana und Thomas Heindl sind dies vor allem die Beherrschung der deutschen Sprache, die Betreuung der Kinder und die Mobilität. Die Ausgangslagen der Ukrainer sind sehr unterschiedlich. Grundsätzlich verfügen sie über eine gute Grund- und Ausbildung. Die Kinder, die jetzt schon bei uns die Volks- und Mittelschule besuchen, berichten, dass sie zwar kein oder wenig Deutsch verstehen, aber sehr gut dem Unterricht in Mathematik, Englisch, Physik und anderen Fächern folgen können. Bei den Erwachsenen sind es viele Ukrainer, die Englisch sprechen und dadurch die lateinische Schrift beherrschen. Es gibt aber einige Personen, die nur die kyrillische Schrift lesen können und ukrainisch oder/und russisch sprechen.

Deutsch lernen, ist der erste und wichtigste Schritt. Daher hat Thomas Heindl als Geschäftsführer der Leaderregion Südliches Waldviertel-Nibelungengau dafür gesorgt, dass sofort kostenlose Deutschkurse in der Region angeboten werden. Der erste Kurs startet am 11. April in Yspertal, am 15. April und am 21. April starten zwei Kurse in Ottenschlag. Die Volkshochschule Südliches Waldviertel, welche die Seminare abwickelt, wird auch in Pöchlarn und Ybbs entsprechende Angebote organisieren. Interessenten für weitere Deutschkurse können unter office@leaderregion.at gemeldet werden.

Gesucht: Ukrainisch/Russisch/ Deutsch-Kenntnis

„Wir haben in der Vorstandssitzung am 4. April beschlossen, dass wir eine geeignete Person einstellen, welche die Aufnahme, Eingliederung und Eingewöhnung der Ukrainer in unserer Region unterstützt“, berichtet Dieter Holzer, der Obmann der Leaderregion. „Wer über gute Sprachkenntnisse in Ukrainisch/Russisch und Deutsch verfügt sowie im Umgang mit Ämtern, Behörden und Institutionen Erfahrungen hat, soll sich unter der gleichen Mailadresse melden“.

Yana Heindl und ihren derzeit in Österreich lebenden Familienangehörigen geht es gut. Schwester Mariia wurde sehr freundlich in einer Salzburger Privatuniversität aufgenommen und kann dort ihr in Kiew begonnenes Medizinstudium fortsetzen. Die Eltern werden eine große Hilfe sein, wenn demnächst das Gasthaus Forellenhof am Fuße der Ysperklamm öffnet, das vor kurzem von der Familie erworben wurde. Mit Familienangehörigen, Verwandten und Freunden in der Ukraine, die sich oft im Kriegsgebiet befinden, ist man in ständigem Kontakt. Die Informationen, Bilder und Nachrichten, die sie von dort erhalten, sind teilweise unglaublich brutal, grausam und erschreckend.

Es gibt aber auch Positives zu berichten: Etwa, dass viele Menschen ihre erzwungene Untätigkeit überwinden, indem sie für die Männer und Frauen der Territorialverteidigung im großen Stil und Mengen aufkochen.

Mobilität fehlt

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.