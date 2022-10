200.000 Euro an Stipendien vergeben

Über 200.000 Euro zahlt die Windhag Stipendienstiftung mit Sitz im Schloss Waldreichs jährlich an Stipendiaten aus, die meisten davon sind Sozialstipendien zu je 750 Euro zur Unterstützung von Bildung, aber auch besondere Leistungen im Studium, also Diplom-, Masterarbeiten und Dissertationen mit ausgezeichnetem Erfolg, werden mit 2.500 Euro pro Person gefördert.

Aus dem Schuljahr 2021/2022 unterstützt die Windhag Stipendienstiftung 14 niederösterreichische Studenten, darunter viele Waldviertler. Die Dekrete übergab Landesrat Ludwig Schleritzko auf Schloss Ottenstein im Beisein der Stiftungsvorstände Angela Apel, Georg Bartmann sowie Forstdirektor Markus Reichenvater.

„Ich bin beeindruckt von der Leidenschaft und dem Engagement, das die Stipendiaten in ihre Ausbildung bzw. in ihre Abschlussarbeiten gesteckt haben. Genauso freut es mich natürlich, wenn wir junge Menschen auf ihrem erfolgreichen Lebensweg unterstützen können. Schlussendlich profitieren davon nicht nur die Stipendiaten selbst, sondern auch das Land Niederösterreich – denn wir brauchen kluge Köpfe, die unser Land weiter nach vorne bringen und unsere Zukunft gestalten“, so Landesrat Ludwig Schleritzko. Die Einreichfrist endet am 28./29. Februar des laufenden Studienjahres.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.