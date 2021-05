Mit den Öffnungsschritten darf auch eine Jahrhunderte alte Tradition fortgesetzt werden: die Falknerei. Mit 20. Mai startet das Greifvogelzentrum Waldreichs wieder seinen Betrieb.

Falkenmeisterin Monika Hiebeler ist froh, sie hat durch die Schließungen ein hartes Jahr hinter sich: „Im Juni waren alle Veranstaltungen abgesagt. Auch der Herbst war eine Katastrophe, es war ein riesiger finanzieller Schaden“, erklärt sie im NÖN-Gespräch.

Ab 20. Mai ist der Betrieb Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Für Juni rechnet sie mit zwei Ruhetagen, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt. Zum Start fehlen aber noch immer Busreisen und Schulklassen. „Wenn sich Gruppen anmelden, machen wir aber garantiert eine Führung“, sagt Hiebeler.

Vielfältiges Programm

Neben der Besichtigung des Eulenparks und des Museums ist ein Höhepunkt beim Besuch im Greifvogelzentrum die Flugvorführung. Elf bis 14 Vögel werden dabei präsentiert, die Vorführungen dauern zwischen 30 und 40 Minuten: „Das ist wetterabhängig. Es kommt viel auf die Thermik an. Mit einem Adler sind wir aber auch schon einmal eine Stunde geflogen“, erklärt Hiebeler.

Bei der Vorführung erzählt sie viel über die Biologie der Tiere. „Ich möchte den Besuchern auch etwas vermitteln. Keine Vorführung gleicht der anderen“, sagt die Falkenmeisterin. Sie kommt ursprünglich aus der Landwirtschaft. 1989 kam sie zum ersten Mal in Kontakt mit dem Thema Falknerei. „Ich hatte schon immer mit Tieren zu tun gehabt. Das Gefühl dafür habe ich von meiner Mutter“, erklärt sie.

Vorbereitungen laufen schon lange

Die Vorbereitungsarbeiten zur Öffnung laufen bereits seit einem Monat auf Hochtouren: „Vier bis fünf Wochen vor dem Aufsperren fangen wir mit dem konsequenten Arbeiten mit den Vögeln an“, erklärt Hiebeler. Das steigert sich langsam, insgesamt wird fünf bis sechs Mal pro Woche trainiert. „Dann brauchen die Tiere einen Ruhetag, aber auch die Falkner selber“. Beim Training sei es wichtig, sich an jeden Vogel individuell anzupassen. „Man muss gut beobachten können. Manchmal ist weniger mehr“, erklärt Hiebeler.

Ein klassisches „Abrichten“ wie beim Hund funktioniere nicht: „Ein Greifvogel ist ein Partner. Er wird sich dir nie unterordnen.“

Manchmal bekommen die Greifvögel vom Schloss Waldreichs tierischen Besuch: „Es kann passieren, dass wilde Seeadler bei den Vorführungen mitfliegen. Das ist ihr Revier, und dann geben sie unseren Vögeln richtig Gas“, erzählt Hiebeler.

Sturzflug aus bis zu 600 Metern Höhe

Gemeinsam mit dem Eulenpark beherbergt das Greifvogelzentrum Waldreichs knapp 55 Tiere. Einige Falken sind nur für die Zucht. Heuer haben erstmals die Rotmilane Paarungsverhalten gezeigt. Dass es gleich zu Nachwuchs kommt, ist aber nicht fix.

Die Besucher können neben heimischen Vogelarten auch „Gäste“ in Europa sehen, etwa den Riesenseeadler oder den Blaubussard. „Wir haben auch den ursprünglich größten Greifvogel aus Österreich, den Mönchsgeier“, erklärt Hiebeler. Er kommt nicht mehr in der freien Wildbahn in Österreich vor.

Besonders eindrucksvoll sind natürlich die großen Tiere: Geier kommen mit ihrer Flügelspannweite auf drei Meter, zwei von ihnen gibt es im Schloss Waldreichs. Daneben sind auch die acht Adler immer wieder Hingucker. Bei guter Thermik können sie 500 bis 600 Meter hoch fliegen.

Der Sturzflug sei bei der Vorführung immer wieder atemberaubend, erklärt Hiebeler: „Da hörst du es durch die Federn richtig rauschen. Der Adler bremst genau im richtigen Moment ab.“ Die Tiere sind auch sehr schlau: „Ein Vogel vergisst dich nicht. Man baut eine persönliche Beziehung auf“, sagt die Falkenmeisterin.

Im Team des Greifvogelzentrums sind aktuell vier Mitarbeiter, inklusive eines Biologen. Während der Saison kommen diverse Aushilfen dazu.

Im Jahr 1258 erstmalig urkundlich erwähnt, gehörte Waldreichs im Mittelalter zu einem Ring von Wehrburgen, der zum Schutz der österreichischen Mark errichtet worden ist. Heute ist Schloss Waldreichs Sitz des Guts Ottenstein. Das Gut Ottenstein ist Teil der Windhag-Stipendienstiftung für Niederösterreich, welche im Jahr 1670 von Graf Windhag errichtet wurde.

Der älteste Adler im Greifvogelzentrum Waldreichs ist übrigens 34 Jahre alt. Der Name des Männchens passt gut zur historischen Umgebung: „Prinz“.