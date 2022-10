100 Jahre Niederösterreich: Zerstörte Fluren kultiviert

Ob Graf Windhag vor seinem Tod gedacht hat, dass seine Stiftung 2022 noch bestehen würde, ist fraglich. Historische Dokumente gibt es wenige. Viele Aufzeichnungen wurden leider in den diversen Archiven der Herrschaftshäuser zerstört.

Belegbar ist aber die Gründung der gemeinnützigen Stiftung vor über 350 Jahren durch Graf Joachim von Windhag (1670), der einen Großteil seines Vermögens (Gut Ottenstein mit heute 3.200 Hektar Land) stiftete, um bedürftigen und begabten jungen Menschen ein Studium zu ermöglich.

In den darauffolgenden Jahrhunderten leiteten die Stiftung ein Landesfürst, in der Ersten und Zweiten Republik Vertreter der Landesregierung und zur Zeit des NS-Regimes wurde die Windhag-Stiftung unter Deutsche Wehrmachtsverwaltung gestellt.

„Die Stiftung war auch damals schon ein Land- und Forstwirtschaftsbetrieb und hatte ja gar nicht hier am Kampfluss das Grundgebiet, sondern das Gut Poppen-Rausmanns, das heute am TÜPl liegt“, so Markus Reichenvater, Forstdirektor von Gut Ottenstein. In einem Buch von Edmund Teufl ist zu lesen, dass von 1938 bis 1941 die Hälfte des Gutes enteignet wurde. Der Rest davon wurde 1943 dem Deutschen Reich verkauft. „Der Kaufpreis wurde in zwei Teilen bar ausbezahlt, in Reichschatzscheinen angelegt und ist nach Kriegsende zur Gänze verfallen“, schreibt Teufl.

Laut Teufl sei die Deutsche Wehrmacht noch recht gütlich mit den land- und forstwirtschaftlichen Flächen umgegangen. In den spärlich vorhandenen Dokumentationen wird aber von einem immensen Kraftakt beim Wiederaufbau geschrieben. „Die 1960er-Jahre waren von hohen Mitarbeiterständen geprägt. Die damalige Mechanisierung ist kaum mit der heutigen vergleichbar“, berichtet Reichenvater.

Nach der Russischen Besatzung ging der TÜPl in den Besitz der Republik Österreich über, und als in den 1950er-Jahren die Staumauern für die Kraftwerke Ottenstein, Dobra und Thurnberg gebaut wurden, ergab sich eine einzigartige Möglichkeit, die zum heutigen Naturjuwel der Kampstauseen beitrug. Der Stiftung wurden Grundstücke, wie sie heute das Gut Ottenstein darstellen, zugesprochen. „Es war ein Rückstellungvergleich, daher musste auch ein Geldbetrag von der Stiftung bezahlt werden“, so Reichenvater, der betont, dass diese Rückstellung sehr kontroversiell in der Bevölkerung aufgenommen worden sei.

Die Verhandlungen wurden unter dem damaligen Landeshauptmann Johann Steinböck geführt. „Bereits damals gab es den Plan, die Stauseen einer intensiveren touristischen Nutzung zu überlassen“, so Reichenvater. Die Stauseefläche würde heute noch auf TÜPl-Gebiet liegen, hätte die Windhag‘sche Stipendienstiftung die Gebiete von Mitterreith bis zur Staumauer Ottenstein und an beiden Kampsee-Ufern bis zur Ruine Dobra nicht erhalten.

Von 1959 an wurde alles Geld der Stiftung mit rund 100 Beschäftigten in den Wiederaufbau der Waldflächen und weitere beträchtliche Geldbeträge in den Wiederaufbau der Ruinen gesteckt. 1970 konnte die gemeinnützige Stiftung wieder mit der Ausschüttung von Stipendien beginnen.

Hinschauen

