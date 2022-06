Franzen Tourismus-Projekt: Weitere sechs Häuser gebaut

Durch die Nähe zum Wasser und unweit vom Campingplatz und der Ruine Dobra, sind die Seehäuser begehrte Urlaubsobjekte. Foto: privat

G ut Ottenstein folgt dem Trend und bietet weitere moderne Ferienhäuser am See an.

Gut Ottenstein der gemeinnützigen Windhag-Stipendienstiftung und die Windhag Betriebs- & Verwaltungs GmbH begannen vor knapp zehn Jahren mit der Planung eines zusätzlichen touristischen Angebots und dem Bau von zwölf Seehäusern nahe der Ruine Dobra, direkt am Ufer des Stausees. 2019 begann der Bau der ersten drei Holzhäuser modernster Ausstattung, und durch den Anschluss ans Glasfasernetz mitten im Grünen lag die Auslastung dieser Häuser nach Fertigstellung auch während der Pandemie bei rund 75 Prozent, weil Geschäftsreisende hier gut arbeiten konnten. Dieses Ergebnis machte Mut zur Errichtung weiterer Seehäuser. „Für die gemeinnützige Windhag-Stipendienstiftung ist es wichtig, weiterhin vielfältige Betriebszweige zu betreiben. Denn der Klimawandel wird dem Hauptbetriebszweig Forstwirtschaft stark zusetzen", sind sich Forstdirektor Markus Reichenvater (Windhag-Stipendienstiftung) und Alexander Warringer (Geschäftsführer der Tochter GmbH) einig. Forstdirektor Markus Reichenvater und Geschäftsführer Alexander Warringer sind stolz auf ihr Projekt „Seehäuser". Foto: Sonja Eder Im vergangenen Herbst wurde Leyrer + Graf als Generalunternehmer beauftragt, die Häuser sind in Modulbauweise bei Graf Holztechnik gebaut. Wichtig war es Reichenvater und Warringer, dass Holz aus Gut Ottenstein verwendet wird. Fassadenholz, Teile der Konstruktion stammen aus Fichte und Kiefer der eigenen Forstwirtschaft und auch Altholz wurde im Innenbereich verwendet. „Diese Garderobe ist aus Brettern einer alten Steganlage am Stausee gebaut", zeigt Markus Reichenvater stolz die kreativen Elemente der Innenraumgestaltung. Mitten im Grünen mit Terrassen-Blick aufs Wasser wird modernste Ausstattung und Komfort geboten. „Bei Festen auf der Ruine Dobra können die Gäste hier übernachten", so Warringer. Vier bis fünf Personen finden in einem Haus Platz, zwei Häuser sind durch einen gemeinsamen Balkon verbunden. Familien würden gerne das Haus für die Eltern und gleichzeitig Camping für die Jüngeren buchen. Ab Juli sind die neuen Häuser bezugsfertig. Modern, wo man hinsieht

