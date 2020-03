Damit Frauen der Weg in die Selbständigkeit vereinfacht wird und um die Sichtbarkeit der Unternehmerinnen zu stärken, schafft das Projekt flexiblen Raum für Unternehmerinnen am Zwettler Hauptplatz 16, über dem Modehaus Boden.

Die Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte investiert dort wie von der NÖN berichtet bis 2021 fünf Millionen Euro. „Wir wollen in die DNA des Waldviertels eingreifen und mit unserem Projekt alte Strukturen aufbrechen“, sagte Antonia Kastner. Anne Blauensteiner ergänzte: „Der althochdeutsche Name Ida, die Arbeitende, passt doppelt gut. Am Standort gab es früher einen Gemischtwarenhandel, der von Moritz und Ida Thun betrieben wurde.“

Beim Netzwerken waren unter anderem dabei: Die Obleute der Leaderregionen Waldviertler Grenzland Margit Göll und Südliches Waldviertel Dieter Holzer, Obmann Gerhard Preiß und Direktor Werner Scheidl von der Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte, Silvia Schaffer von Frau in der Wirtschaft, Wirtschaftskammer-Obfrau-Stellvertreterin Katharina Schwarzinger, Lukas Kargl von der Jungen Wirtschaft, vom Wirtschaftsforum Waldviertel Obmann Christof Kastner und Geschäftsführer Christoph Cizek, Nina Sillip von Wohnen im Waldviertel, AMS-Bezirksstellenleiter Kurt Steinbauer, Rudi Stolz vom Wirtschafts- und Tourismusmarketing sowie vom Organisationsteam Monika Prinz und Tanja Zlabinger.

Bei einer Verlosung erhielt Petra Janosch als dritten Preis einen Edeltisch-Grill, Tanja Mengl ein Dinner für zwei und Hermann Neulinger als Hauptpreis ein Premium Event für zwei im Ramsauhof.

Bis zur Eröffnung finden bereits ab Ende März laufend Vorträge von Frau Ida statt. Ab April gibt es jeden ersten Mittwoch im Monat ein Vernetzungstreffen in der Kuba-Bar.