Frecher Diebstahl Geldtasche aus Wirtslade in Gasthaus bei Schweiggers gestohlen

Lesezeit: 2 Min RZ Red. Zwettl

D reister Dieb nutzte leeres Lokal und bediente sich in unversperrter Lade am Börsel des Wirts. Zeuge sah Täter an der Ausgangstür.