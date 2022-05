FSJ-Teilnehmer beim Zwettler Roten Kreuz: Derzeit keiner dabei

Werbung

Auch beim Roten Kreuz ist seit einigen Jahren ein „Freiwilliges Soziales Jahr“ möglich. Dieses wird ähnlich wie ein Zivildienst absolviert.

In Zwettl waren heuer aber keine Teilnehmerinnen vertreten. In den Jahren zuvor waren es doch immer ein paar, wie der Zwettler Freiwilligenkoordinator Stefan Krapfenbauer erzählt: „Die ersten FSJ-Teilnehmerinnen hatten wir 2018. In den Jahren 2019, 2020 und 2021 waren im Durchschnitt immer vier junge Frauen bei uns.“ Luft nach oben bestehe natürlich trotzdem. Personal wird schließlich immer gebraucht. So wären sieben bis acht FSJ-Teilnehmerinnen eine Wunschzahl.

Trotz der Flaute im heurigen Jahr gibt es aber schon wieder Anmeldungen für den Herbst. Zumindest zwei junge Frauen werden im Oktober also wieder beim Roten Kreuz Zwettl starten.

So ähnlich die Aufgaben auf dem Papier zu jenen der Zivildiener zu sein scheinen, ist es doch nicht ganz dasselbe. So dauert das FSJ in der Regel zehn Monate im Vergleich zu neun Monaten Zivildienst. Der Großteil der FSJ-Teilnehmer ist weiblich, obwohl es auch Männer als Alternative absolvieren können. „Da sie sowieso den Zivildienst machen, kommt es eher selten vor, aber es ist durchaus möglich und wird als Zivildienstersatz angerechnet“, erklärt Krapfenbauer.

Aber gibt es eigentlich Unterschiede, wie Männer und Frauen an die Aufgaben beim Roten Kreuz herangehen? „Nicht wirklich. Frauen sind vielleicht eine Spur einfühlsamer“, meint Krapfenbauer.

Klar ist nur, dass Frauen, die sich für ein freiwilliges Sozialjahr melden, auch Interesse für das Gesundheitswesen mitbringen. „Für gewöhnlich entscheiden sie sich im weiteren Verlauf für einen Gesundheitsberuf. Nur eine der FSJ-Absolventinnen ging in eine andere Richtung, blieb uns aber als Ehrenamtliche erhalten“, berichtet der Freiwilligenkoordinator. Grundsätzlich würden die meisten nach dem Sozialjahr auf freiwilliger Basis weiter machen. Eine der Damen blieb sogar hauptberuflich beim Roten Kreuz.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.