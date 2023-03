Zahnarzt Sadeghyar eröffnete Praxis im Allentsteiger Rathaus

Nach langen intensiven Umbauarbeiten in den Räumlichkeiten, in denen zuvor die Stadtbibliothek untergebracht war – diese ist in das Erdgeschoß übersiedelt– nahm das „Zahnviertel“ nun seinen Betrieb auf. Die Patientinnen und Patienten erwarten neben der fachlichen Kompetenz von Zahnarzt Sadeghyar modernste medizinische Geräte und eine äußerst ansprechende Einrichtung der Ordination.

Bürgermeister Jürgen Koppensteiner und Vizebürgermeisterin Elisabeth Klang konnten sich selbst von dem wirklich gelungenen Umbau überzeugen und waren höchst angetan: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Doktor. Sadeghyar einen derart kompetenten Zahnarzt in Allentsteig begrüßen können, dessen Ordination eine großartige Bereicherung und Aufwertung für unser Rathaus und unsere Stadt darstellt.“ Sadeghyar freue sich auf seine Tätigkeit in Allentsteig: „Ich möchte mich bei Bürgermeister Koppensteiner und der Gemeinde Allentsteig für die großartige Unterstützung in den letzten Monaten bedanken. Meine Intuition hat sich als richtig erwiesen und ich fühle mich in Allentsteig sehr wohl und gut aufgehoben. Ich werde mein Bestes geben, um das mir entgegengebrachte Vertrauen nicht zu enttäuschen und gemeinsam mit meinem Team den Patientinnen und Patienten die bestmögliche Behandlung zu bieten.“

Die Ordination „Zahnviertel“ ist montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Termine können unter Tel. 02824/22494 oder per E-Mail an praxis@zahnviertel.at vereinbart werden. Es werden alle Krankenkassen akzeptiert. Info gibt es auf der Homepage www.zahnviertel.at

