Crash bei Auffahrt auf Bundesstraße: Drei Personen verletzt

Ein 23-jähriger kroatischer Staatsbürger fuhr gestern am Abend gegen 20.30 Uhr mit seinem 27-jährigen Bekannten aus der Gemeinde Hollabrunn als Beifahrer mit seinem Pkw von der Landstraße (L8253) kommend bei Friedersbach auf die Bundesstraße (B38) in Fahrtrichtung Zwettl auf. Zeitgleich fuhr ein 31-jähriger Wiener in seinem Pkw auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Westen. Der 23-Jährige, der gerade von der Landstraße auf die Bundesstraße auffuhr, blieb nicht wie vorgesehen auf dem rechten Fahrstreifen, sondern setzte unmittelbar nach der Auffahrt auf den linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Fahrtrichtung Zwettl über. Für den auf der Bundesstraße geradeaus fahrenden 31-jährigen Wiener war eine Kollision nicht mehr vermeidbar. Er touchierte mit seinem Fahrzeug frontal in die linke Fahrzeugseite des 23-Jährigen. Alle drei Personen wurden leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.