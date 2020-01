Alles andere als harmonisch starteten Kenan und Valentina Badov in das Jahr 2020. Sie kämpfen in ihrer Wohnung in Friedersbach mit hartnäckigem Schimmelbefall.

„Wir suchen schon eine neue Bleibe, aber das ist auch keine Lösung. Alle unsere alten Möbel sind verschimmelt, die können wir nicht mitnehmen“, sagt Valentina Badov. Mitte November entdeckt sie erste feuchte Stellen. Mittlerweile hat sich der Schimmel ausgebreitet, wie der NÖN-Lokalaugenschein zeigt: Im Schlafzimmer sieht man ihn beim Fenster sowie hinter, über und im Kleiderkasten. Auch das Boxspringbett und das Gitterbett der fünfjährigen Tochter weist Schimmelbefall auf. Die Flecken gibt es auch im Wohnzimmer hinter Kästen und unter dem Fernsehanschluss. An der Außenfassade wurde ein Putzschaden mit einer Plane behelfsmäßig abgedeckt.

Viel Geld hat die Familie nicht: Kenan bezieht Invalidenpension, er kann aus gesundheitlichen Gründen nicht ohne fremde Hilfe gehen. Seine Frau kümmert sich rund um die Uhr um ihn und kann deswegen nicht arbeiten. Dazu seien jetzt auch gesundheitliche Probleme wegen des Schimmels dazu gekommen: „Mein Mann hat in der Nacht Brechreiz“, sagt Valentina. Mit ihren drei Kindern im Alter zwischen fünf und elf Jahren war sie bereits beim Lungenfacharzt: „Er hat uns Inhaliergeräte gegeben und geraten, so schnell wie möglich auszuziehen. Aber wo sollen wir hin?“

Stadtgemeinde prüfte rasch die Situation

Die Familie hatte sich am Freitag, 13. Dezember an die Zwettler Stadtgemeinde gewandt. „Bereits am Montag darauf fand eine Begehung statt“, verweist Stadtamtsdirektor Hermann Neumeister auf ein rasches Handeln. Dabei wurde festgestellt, dass der Schimmelbefall nicht durch ein Baugebrechen verursacht wurde. „Die Erhebungen ergaben, dass der Schimmelbefall nicht dramatisch ist“, sagt Neumeister. Ein Bericht des Amtsarztes ist noch ausständig, decke sich laut Neumeister aber weitgehend mit den Erhebungen der Bausachverständigen.

Um die Schuldfrage ist mittlerweile ein Streit ausgebrochen. Daniel Stocker sagt dazu: „Die hohe Luftfeuchtigkeit von über 80 Prozent ergibt sich, weil die Mieter nicht lüften.“ Stimmt nicht, sagen die Badovs:

„Wir lüften jeden Tag mindestens fünf Mal.“ Im Dezember gewährte Stocker der Familie 50 Prozent Mietminderung: „Ich habe eh gleich reagiert, weil ich nicht gewusst habe, ob es an uns liegt. Mittlerweile sind die Gutachten da. Die Mieter sind selbst schuld.“

Seit Jänner verlangt Stocker wieder den vollen Mietpreis. „Er hat sogar drei Euro draufgeschlagen“, ärgert sich Kenan Badov. Stocker kontert: „Das ist eine ganz normale Indexierung nach dem Mietrechtsgesetz!“ Außerdem habe Stocker selbst den Badovs ein Entfeuchtungsgerät zur Verfügung gestellt. „Sie haben es aber sechs Tage lang nicht eingeschaltet, weil der Strom 60 Cent pro Tag kosten würde.“ Darauf habe er den Mietern 50 Euro geschenkt. „Es wird langsam mühselig“, sagt Stocker. Das Entfeuchtungsgerät habe Stocker laut den Badovs wieder mitgenommen.

Zu viele Bewohner auf zu kleinem Raum?

Der Vermieter vermutet als Grund für die Probleme die Wohnsituation: „Es leben auf sehr kleiner Fläche zwei Erwachsene, drei Kinder und drei Hunde.“ Zu diesem Ergebnis kommt auch die Grazer Wechselseitige Versicherung, die am 11. Dezember die Besichtigung eines unabhängigen Sachverständigenbüros in Auftrag gegeben hatte. In einem Schreiben an den Rechtsanwalt der Badovs heißt es als Begründung:

„Vielmehr ist hier von einem Eigenverschulden Ihrer Mandanten auszugehen, welche in einem Altbau auf einer Wohnfläche von 65 Quadratmetern zu fünft (...) mit Haustieren (...) leben, was einen wesentlichen Einfluss auf das Raumklima hat. Weiters konnte keine Schimmelbildung festgestellt werden.“