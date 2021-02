„Aus drei mach eins“ – das passiert gerade bei Manfred und Elisabeth Sammer, die ihren Rauchfangkehrerbetrieb im ehemaligen „Gasthaus zum Stocker“ zusammenführen und dieses Gebäude revitalisieren.

Manfred Sammer übernahm 1998 den Rauchfangkehrerbetrieb von seinem Vater Johann, angesiedelt war dieser in Zwettl in der Kremser Straße. Bis dato sind hier die sanitären Anlagen für die Rauchfangkehrer sowie die Garagen für den Fuhrpark und das Lager angemietet. Um die Jahrtausendwende verlegte das Ehepaar Sammer das Büro nach Friedersbach.

Umbauarbeiten laufen

Der Umbau auf einer Fläche von 275 Quadratmetern ist bereits gestartet, nach der Winterpause geht es wieder weiter. Diverse Investitions-Fördermöglichkeiten werden genutzt. Der hintere Bereich des Gebäudes wird mit einem Aufenthaltsraum und sanitären Räumen für die Mitarbeiter ausgestattet. Auch Garagen und ein Lagerraum werden eingerichtet. Ein Parkplatz gegenüber steht für die Firma zukünftig zur Verfügung.

Der vordere Teil des Hauses wird als Geschäftsraum, Büro oder Praxis vermietet oder könnte auch als Wohnung gemietet werden. Parkplätze sind inklusive. „Wir freuen uns auf rege Anfragen“, meint die Familie Sammer. Die Umbauarbeiten führen Betriebe aus der Region durch.

Aufträge für Firmen aus Region

„Der Lockdown war der geeignete Zeitpunkt dafür. Außerdem konnten wir Betrieben in unserer Region, in dieser schwierigen Zeit Aufträge zukommen lassen“, zeigt Manfred Sammer auf.

Architekt Johannes Meier aus Zwettl plante dieses Projekt, das die Firma Fessl-Bau aus Rudmanns ausführt. Es wurde eine Photovoltaikanlage von der Firma WRI Roland Weissinger aus Friedersbach installiert. Den Stromspeicher zur PV-Anlage lieferte und montierte Firma Mengl aus Zwettl und für die Heizungsangelegenheiten war Firma Lux aus Zwettl der Spezialist. Mit der Fertigstellung der Arbeiten rechnet das Unternehmer-Ehepaar Sammer im Sommer.

Schutz und Sicherheit gewährleistet

Im Frühjahr 2020 wurden die Kehrungen aufgrund der Corona-Krise auf Notbetrieb umgestellt, sprich, nur in Notfällen und bei Gefahr in Verzug wurden Kehrarbeiten und Überprüfungen durchgeführt. Ab dem zweiten Lockdown – der Kontakt mit der Rauchfangkehrer-Innung war immer aufrecht – konnten die Rauchfangkehrer wieder in Sachen Brandschutz, Energieeffizienz und sicherheitsrelevante Tätigkeiten unterwegs sein. Ziel des Rauchfangkehrens ist es ja, Maßnahmen zu setzen, um den Schutz und die Sicherheit der Menschen in ihrem Haushalt zu gewährleisten.

Manfred Sammer freut sich auch, dass er drei Lehrlinge ausbilden kann, wobei auch zwei junge Damen als Rauchfangkehrerinnen die Ausbildung absolvieren. Tatkräftige Unterstützung bekommen die Lehrlinge durch die zwei Gesellen.

Einbruch bei Feuerlöscher-Überprüfungen

„Massiv zu spüren sind die Auswirkungen der derzeitigen Krise bei den Feuerlöscherüberprüfungen, sowie bei den Sammel-Überprüfungen bei den Feuerwehren“, berichtet Sammer.

Unter vorheriger Terminvereinbarung unter Tel. 02822/ 532 20 können während der Bürozeiten jederzeit Feuerlöscher zur Überprüfung avisiert werden. Somit wird das Credo des Betriebes „Damit Sie sicher sind, dass Sie sicher sind!“ weitergelebt. „Der Rauchfangkehrer ist somit weiterhin der Glücksbote.“