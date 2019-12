Einen neuen politischen Mitbewerber im Rahmen der Gemeinderatswahl gibt es in Allentsteig: Die Unabhängige Bürgerliste WIR möchte unter Spitzenkandidat Walter Eberl in den Gemeinderat einziehen.

Der 70-jährige Unternehmer aus Thaua erklärt: „Wir wollen die Gemeinde weiterbringen. Vor 30 Jahren hatte Allentsteig noch über 3.000 Bewohner. Jetzt stehen wir bei 1.700.“

„Viele Leute haben zu mir gesagt: Das schafft ihr nie. Wenn etwas unmöglich ist, mach ich‘s einfach.“ Walter Eberl zur Gründung der neuen Bürgerliste

Schuld für die schlechte Entwicklung seien die früheren Bürgermeister, die Eberl als „Totengräber der Gemeinde“ bezeichnet. Der aktuelle Bürgermeister Jürgen Koppensteiner sei aber eine Ausnahme, betont er.

Eberl möchte sich vor allem in den Themen Wirtschaft und Umwelt, Ökoenergie sowie finanzielle Transparenz in der Gemeinde engagieren. Er setzt sich für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs ein: „Statt einer Waldviertler Autobahn braucht es einen Ausbau der Franz-Josefs-Bahn“, sagt er. Außerdem solle das Randgebiet des Truppenübungsplatzes „für eine bürgerfreundliche Nutzung geöffnet werden.“ Dazu zähle er auch das Öffnen des Schlosses für die Bevölkerung. Als erklärtes Ziel hat sich Eberl gesetzt: „Zwei bis drei Mandate müssten für uns drinnen sein.“

Die Hürde von zehn Unterschriften schaffte die Liste leicht: 17 Unterschriften wurden abgegeben. „Viele Leute haben zu mir gesagt: Das schafft ihr nie. Wenn etwas unmöglich ist, mache ich‘s einfach“, meint der Spitzenkandidat.

Mit ihm stehen fünf weitere Namen auf der Liste. „Wir kommen aus allen politischen Fraktionen“, sagt Eberl. Mit ihm tritt die 59-jährige Dagmar Ahrer aus Allentsteig an. Sie ist Journalistin und Hospizkoordinatorin. „Es gibt kaum Gasthäuser oder Räume für Veranstaltungen. Wir wollen nicht nur motschgern, sondern auch etwas dagegen tun“, sagt sie. Ahrer bezeichnet sich selbst als „links-grün“ und plant auch, den Grünen beizutreten.

„Es gibt hier nicht wirklich eine lebendige Opposition oder lebhafte Gemeinderatsdebatten“, erklärt sie ihre Motivation. Ahrer möchte sich bei den Themen Bildung, Senioren, Kinder, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit einbringen.

Stein des Anstoßes zur Gründung der Liste war auch ein Flugblatt der Grünen Erika Schrinner. Sie suchte politische Unterstützer. Schrinner ist Kunstglaserin und gebürtige Wienerin. Gemeinsam mit ihrem Ehemann zog sie aus England nach Allentsteig. Beide betreiben seit drei Jahren eine kleine Brauerei in der Innenstadt. „Das Waldviertel wird nach außen hin immer gut vermarktet, aber hier in den kleineren Städten sterben die Stadtkerne“, sagt sie. Außerdem brauche es Orte, an denen sich Menschen treffen können.