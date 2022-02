Waldviertel: Im Tourismus „größer denken“

Eine neue Ära, möchte man fast sagen, bricht für den Tourismus im Waldviertel an: Mit Anfang 2022 wurde Peter Sigmund zum Nachfolger von Andreas Schwarzinger als Tourismus-Chef in der Region. Gemeinsam mit Tourismus-Landesrat Jochen Danninger, NÖ-Werbung-Geschäftsführer Michael Duscher und WK-Spartenobmann Mario Pulker offenbarte er, wo in den nächsten Jahren die Schwerpunkte liegen.

Wenig überraschend sollen Erholung, Gesundheit und Natur die zentralen Säulen des touristischen Angebots bleiben. Kulinarische Vielfalt, heimisches Handwerk und Kultur sind weitere Anliegen. „Pur, echt und authentisch“, beschreibt Danninger die Leitworte hinter dem Tourismus angebot des Waldviertels.

Waldviertel soll Region der „Achtsamkeit“ werden

Dazu soll heuer auch die „Achtsamkeit“ ins Programm aufgenommen werden. Gemeint ist damit touristisches Angebot, das auf Ruhe, Entschleunigung und Fitness abzielt. Mit Urlaub im Kloster, Yogawochen, Heilfasten bis hin zum Waldbaden will man einen neuen Trend im Waldviertel auslösen.

In einer von Corona gezeichneten Welt sehen die Tourismusverantwortlichen in den Stärken der Region große Chancen zur Weiterentwicklung. „Die aktuellen Entwicklungen haben jene Werte in der Vordergrund treten lassen, für die Niederösterreichs Tourismusangebot steht“, sagt Danninger. Die Region biete genau das, wonach sich die meisten gerade sehnen. „Die Menschen suchen nach Ruhe, Erholung und Erlebnissen im Freien“, meint auch der neue Tourismus-Chef Peter Sigmund.

Danninger und Sigmund sehen noch weiteres Verbesserungspotenzial. Vor allem Qualität sei gefragt, wenn ein wichtiges Ziel erreicht werden soll: Aus Tagesausflugs-Gästen sollen auch Nächtigungs-Gäste werden. 2019 konnte das Waldviertel mit 1,3 Millionen Nächtigungs-Gästen das beste Ergebnis seit Beginn der Aufzeichnungen verbuchen.

Obwohl die vergangenen zwei Jahre stark mit den Einschränkungen der Pandemiezeit verbunden waren, bilanzierten unsere Tourismusbetriebe vor allem in den Sommermonaten positiv. Auch die Zahl der Gäste aus anderen Bundesländern stieg, 2021 waren es 8,4 Prozent mehr als noch im Jahr davor.

Aufbauend darauf will man diese Zahlen nun sukzessive steigern. Das soll mit stärkerem Fokus auf der Nebensaison und einem früheren Start für den Wander- und Radtourismus gelingen. Peter Sigmund pocht zudem auf ein „Wir-Gefühl“ bei den Waldviertler Betrieben und stärkere Zusammenarbeit. „Gerade beim Thema Wandern und Radfahren müssen wir größer denken und über Grenzen hinweg auch mit den Nachbarregionen zusammenarbeiten. Wir wollen die Marke Waldviertel noch bekannter machen und zudem mehrtägige Urlaubsangebote schaffen“, verkündet er.

Qualitative Nächtigungen als Gebot der Stunde

Die größte Herausforderung bleibe dabei der Mangel an qualitativen Nächtigungsmöglichkeiten. „Es braucht Qualität und Innovationen, damit Menschen auch längere Anreisen auf sich nehmen“, meint Danninger. Der Grundstein dafür sei mittels verstärktem Betriebscoaching bereits gelegt.

„Es gilt nun das enorme Potenzial des Waldviertels zu nutzen, seine Kernkompetenzen zu stärken und auszubauen“, erörtert Sigmund. Der Medien- und Marketingfachmann sammelte 15 Jahre lang Tourismuserfahrungen in Niederösterreich, unter anderem bei der Destination „Donau Niederösterreich“. Seine Vision für die kommenden Jahre: „Das Waldviertel soll sich als Top-Region für den inspirierenden Natur-Genuss-Urlaub etablieren.“

Die Zutaten dafür sind gegeben. „Die unverfälschte und unverwechselbare Natur, die Wälder und Seen, das breite Bewegungsangebot sowie die regionalen Produkte und die Menschen dahinter mit ihrer herzlichen Gastfreundschaft machen das Waldviertel einzigartig“, betont Sigmund.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren