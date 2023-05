Applaus für den Allentsteiger Ex-Kapellmeister

Beim diesjährigen Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Allentsteig war der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt. Mit einem ausgewogenen und aufregenden Programm konnte der Kapellmeister Peter Ranftl das gesamte Publikum begeistern. So wurde der musikalische Abend mit der Fanfare „Fanfare and Flourishes“ von James Curnow eröffnet.

Der Obmann der Stadtkapelle Allentsteig Peter Hochleitner war erfreut, den vollgefüllten Saal der Landessonderschule Allentsteig begrüßen zu dürfen. Unter dem großen Publikum konnte er zahlreiche Ehrengäste willkommen heißen. Unter ihnen auch den Bezirkskapellmeister Josef Weber.

Mit der Ouvertüre zur Operette „Banditenstreiche“ von Franz von Suppé und der „Bauern Polka“ von Johann Strauß wurde dem Publikum Wiener Musik angeboten, bei welcher Peter Ranftl mit seinem Orchester zeigte, dass sie auch den Charme und die Leichtigkeit der Wiener Musik verstehen.

Das Stück „Robinson Crusoe“ von Bert Appertmont, das Pflichtstück der Konzertmusikbewertung im Herbst 2022, führte die Zuhörer durch das Leben des berühmten Helden in vier Teilen.

Vor der Pause begeisterte die Stadtkapelle mit den bekannten Melodien aus dem weltweit erfolgreichsten Musical „Hair“, die das Publikum mit viel Leidenschaft in die Zeit der Hippies versetzte.

Der zweite Teil wurde mit dem „Uno-Marsch“ eingeleitet, der auch als Eröffnungsmarsch beim Eurovision Song Contest bekannt ist. Der Marsch wurde vom Kapellmeister-Stellvertreter Benedikt Hochleitner dirigiert.

Ein Highlight des Konzertes war bestimmt das Stück „Sandpaper Concerto“ von Norman Tailor, ein Solostück für Schleifpapier und Woodblocks. Michael Höpp am Schleifpapier und Tobias Oberleitner an den Woodblocks zeigten dabei ihr Können auf nicht ganz so üblichen Instrumenten.

Mit „Moment for Morricone“, arrangiert von Johan de Meij, dem „Alten Kameraden Swing“ von Carl Teike und einem Medley der österreichischen Kult-Band „STS“ präsentierte sich die Stadtkapelle Allentsteig von ihrer modernen und zeitgenössischen Seite.

Ingrid Widhalm führte in gewohnter Weise charmant und informativ durchs Programm.

Die Ehrungen standen ganz im Zeichen der aus dem Vorstand ausgetretenen Musiker. Der Obmann Peter Hochleitner bedankte sich bei Christian Litschauer für seine langjährige Arbeit im Vorstand des Vereins. Über die Jahre bekleidete er die Funktionen des Schriftführer-Stellvertreters, des Jugendreferenten und Leiter des Jugendorchester sowie den Medienreferenten und prägte so den Verein schon seit 25 Jahren als aktives Mitglied im Vorstand.

Auch bei Konstantin Oberleitner bedankte sich der Obmann für sein jahrelanges Wirken im Verein für mehr als 25 Jahre, in welchen er als Kapellmeister-Stellvertreter und zusätzlich einige Jahre als Stabführer-Stellvertreter und Kassier-Stellvertreter ein wichtiger Baustein im Vorstand der Stadtkapelle war.

Eine besondere Würdigung erhielt der ehemalige Kapellmeister Franz Herzog. Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Allentsteig beschloss, ihm den Ehrenring für sein 35-jähriges Wirken als Kapellmeister der Stadtkapelle Allentsteig zu verleihen. Von 1984 bis 2019 war er musikalischer Leiter des Orchesters, was niederösterreichweit einzigartig ist. Der Bürgermeister Jürgen Koppensteiner unterstrich in seiner Rede den unermüdlichen Einsatz und Ehrgeiz, mit dem er die Stadtkapelle geprägt und zum heutigen Klangkörper geformt hat. Der Ehrenpreis des Landes NÖ in Silber ist nur ein Beispiel der vielen Auszeichnungen, die die Stadtkapelle unter seiner Führung erhielt. Der Bürgermeister, die Vize-Bürgermeisterin Elisabeth Klang und der Stadtrat Franz Edinger überreichten Franz Herzog den Ehrenring und die Urkunde. (Werdegang im Anhang)

In seinen Dankesworten betonte der Ehrenkapellmeister besonders die Unterstützung seiner Ehefrau Elisabeth und seiner Kinder.

Auch die Besucher des Konzertabends bedankten sich bei Franz Herzog für sein langjähriges Wirken mit anhaltendem Applaus und Standing Ovations.

Bei der Leiterin der Landessonderschule Allentsteig Katharina Kittler bedankte sich der Obmann besonders für die tatkräftige Unterstützung bei den Vorbereitungen des Konzerts und der Möglichkeit, das Konzert wieder in den Räumlichkeiten der Landessonderschule abhalten zu dürfen. Sie und die Moderatorin Ingrid Widhalm bekamen als Dankeszeichen einen Blumenstrauß überreicht.

Den großartigen und abwechslungsreichen musikalischen Abend ließ der eine oder andere schließlich noch gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern der Stadtkapelle Allentsteig beim Buffet ausklingen.

