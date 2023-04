Musikkapelle Echsenbach bot traditionelle und moderne Blasmusik

Exakt 1.449 Tage sind vergangen, seit das letzte Frühjahrskonzert der Musikkapelle Echsenbach stattgefunden hat. Am 1. April war es nun endlich wieder soweit, und im Saal des Gasthofes Klang erklangen Melodien der traditionellen und der modernen Blasmusik.

Kapellmeister Reinhard Katzinger und sein Stellvertreter Markus Litschauer hatten ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, welches von den Musikern vor den zahlreichen Besuchern zum Besten gegeben wurde. Auch das Jugendorchester, unter der Leitung von Rainer Haidl, präsentierte sich mit zwei Musikstücken.

Im Zuge des Konzerts wurden durch Bezirkskapellmeister Josef Weber auch Ehrungen verliehen: Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze: Daniel Kletzl und Rafael Schiefer; Ehrenmedaille in Bronze für 15 Jahre aktive Musikausübung: Christine Höchtl, Thomas Höchtl und Verena Litschauer; Dirigentennadel in Silber: Reinhard Katzinger

Kapellmeister Reinhard Katzinger, Daniel Kletzl, Obmann Martin Baireder, Rafael Schiefer, Bezirkskapellmeister Josef Weber. Foto: Gemeinde Echsenbach, Gemeinde Echsenbach

Thomas Höchtl, Kapellmeister Reinhard Katzinger, Verena Litschauer, Obmann Martin Baireder, Christine Höchtl, Bezirkskapellmeister Josef Weber. Foto: Gemeinde Echsenbach, Gemeinde Echsenbach

