Musikkapelle Langschlag sorgte für Standing Ovations

Das traditionelle, allseits beliebte Frühlingskonzert am Pfingstsonntag füllte auch heuer die Sporthalle in Langschlag bis auf den letzten Platz. Das Programm war wieder spannend und abwechslungsreich. Der Bogen spannte sich von modernen bis hin zu traditionellen Stücken. Die drei Kapellmeister Astrid Hahn, Martin Baumgartner und Stefan Böhm wechselten sich am Dirigentenpult ab.

Bereits im ersten Teil gab es beim Auftritt mit dem Chor der Volksschule Langschlag Standing Ovations. Sie gaben gemeinsam in einem Medley Lieder aus bekannten Kinderserien zum Besten. Auch der zweite Teil verzauberte das Publikum und beim Radetzkymarsch wurde fleißig mitgeklatscht. Für Valentina Wielander war es das erste Frühlingskonzert, nachdem sie das bronzene Abzeichen an der Klarinette erworben hatte und in die Musikkapelle aufgenommen wurde. Auch einige Ehrungen gab es (siehe Infobox).

Ein wunderschöner Abend, der auch zum Abschluss vom Publikum mit Standing Ovations belohnt wurde.