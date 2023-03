Martinsberg: 2.400 Euro kamen zusammen

Die Basargruppe Martinsberg veranstaltete am vergangenen Wochenende wieder den traditionellen Frühlingsbasar. Es herrschte reges Treiben beim Kleidungs- und Spielebasar im Martinssaal. Der von der Basargruppe organisierte Flohmarkt erhielt von 93 verschiedenen Anbietern jede Menge gut erhaltenes Spielzeug, tolle Sportartikel sowie Frühlings- und Sommerbekleidung, die zum Teil neuwertig war, für den Verkauf bereitgestellt. Im Gegenzug behält sich die Basargruppe eine Verkaufsprovision/Bearbeitungsgebühr von den Verkäufern ein.

Der Andrang der Einkäufer war groß, zumal zwischen 4.000 und 5.000 Stück Artikel angeboten wurden. Alles, was den Besitzer nicht wechselte, wurde in den Nachtstunden mit größter Sorgfalt und viel Engagement von den freiwilligen Helfern wieder händisch sortiert und zur Rückgabe an die Verkäufer vorbereitet.

Zum Plaudern und Beisammensein bereitete die Basargruppe ein tolles Buffet für die potentiellen Käufer vor, wo bei hausgemachten Mehlspeisen und pikanter Jause der Einkauf seinen Ausklang fand.

Der Gesamterlös des Basarbuffets und die Verkaufsprovisionen in Höhe von beachtlichen 2.400 Euro werden - wie immer - zur Gänze gespendet. „Dieses Mal bekommt die ortsansässige Kinderbetreuung eine tolle Werkbank, die im Rahmen des Basartreibens auch eine kostenlose Kinderbetreuung anbietet, sowie werden zwei Familien mit einem persönlichem Schicksalsschlag finanziell unterstützt“, so Sonja Weidenauer, Obfrau der Basargruppe Martinsberg.



