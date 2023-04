Die Trachtenkapelle Martinsberg spielte auf und ehrte seine Musiker

Musik von Zeitgenossen stand beim Frühjahrskonzert der Trachtenkapelle Martinsberg am Samstag, 22. April im Martinssaal am Programm. Im bunten Strauß der Musikstücke war nur der „Persische Marsch“ von Johann Strauß Sohn aus einem anderen Zeitalter. Die Kapellmeister Andreas Sandler und Christoph Liedl hatten vor allem Kompositionen heimischer Tonkünstler gewählt. Mit Johannes Teuschl aus Bad Traunstein und seinem „Viva la Woodstock“ war auch ein regionaler Komponist mit dabei. Bei „All of me“ glänzte Christoph Hobl als Solist am Tenorhorn. Das Ensemble überzeugte durch sein gelungenes Zusammenspiel. Durch das Programm führten in sehr stimmiger Weise, humorvoll und mit viel Fachkenntnis Martha Lodi-Hobel und Josef Rehberger.

Kapellmeister Andreas Sandler freute sich darüber, dass viele Musiker aus befreundeten Vereinen der Einladung gefolgt waren. Martin Hausleitner, der Obmann des Blasmusikverbandes des Bezirks Zwettl lud alle Interessenten zur Marschmusikwertung am 29. Juli in Ottenschlag und zum Jubiläumsfest am 12. August in die Klangburg Rappottenstein ein. Bürgermeister Fritz Fürst hob in seinen Grußworten die große Anzahl von Jugendlichen und Jungen in der Kapelle hervor. Er betonte die gute Zusammenarbeit mit und unter den Vereinen in seiner Gemeinde. Obmann Stefan Rainer stellte fest, dass die Anschaffung einer neuen Tracht ein wichtiges Anliegen in diesem Arbeitsjahr darstellt. Dazu bat er um finanzkräftige Unterstützung durch die Gemeinde und die Gemeindebürger.

Außerdem wurden zahlreiche Ehrungen durchgeführt. Die Jungmusiker waren besonders erfolgreich. Lena Zeinzinger erwarb das Silberne Leistungsabzeichen (Klarinette) mit Auszeichnung. Eine Besonderheit war es, dass Christoph Hobl (Tenorhorn) sogar das Goldene Leistungsabzeichen mit Auszeichnung erwerben konnte.

Bezirksobmann Martin Hausleitner zeichnete einige langjährig tätige Musiker des Vereins aus. Die Ehrenmedaille des Blasmusikverbandes in Bronze (mindestens 15 Jahre) erhielten Matthias Mosgöller und Florian Rainer. Die Ehrenmedaille in Silber (25 Jahre) wurde an Karl Dörfler und Cornelia Ledermüller überreicht. Mit dem Marketenderinnenabzeichen in Gold wurde Nicole Neuwirth ausgezeichnet. Die Ehrennadel der Trachtenkapelle Martinsberg in Bronze wurde an Obmann Stefan Rainer, jene in Silber an Kapellmeister Andreas Sandler überreicht.

Ehrungen und Auszeichnungen der Musiker Stefan Rainer, Christoph Hobl, Martin Hausleitner, Lena Zeinzinger, Andreas Sandler, Florian Rainer, Matthias Mosgöller, Cornelia Ledermüller und Karl Dörfler beim Frühjahrskonzert in Martinsberg. Foto: Dieter Holzer

