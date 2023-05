Musikkapelle Schönbach im neuen Glanz

Ein bunter Strauß an Melodien wurde den Zuhörern beim Frühlingskonzert der Musikkapelle Schönbach am Samstag, 29. April geboten. Der Veranstaltungsort, die im 15. Jahrhundert im spätgotischem Stil errichtete Pfarrkirche mit ihren aus dem gleichen Zeitraum stammenden drei Flügelaltären, war auch ein Thema des Moderators Werner Vogl. Kapellmeister Michael Hammerl hatte ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm für diesen Abend zusammengestellt. Neben Werken von aktuellen österreichischen Komponisten waren auch traditionelle Titel zu hören. Bei „Sound of silence“ von Paul Simon überzeugte Matthias Schmiedlechner auf Tenorhorn als Solist. Er hatte beim Wettbewerb Prima la Musica den zweiten Platz erobern können. Bei „Can´t help falling in love“ trat Anna Vogl mit dem Altsaxophon als Solistin auf. Erstmals wurden beim Konzert einige Musikstücke gemeinsam mit dem Kirchenchor ausgeführt. Es waren dies „Leicht kennt ma´s hom“ von Christ Steger und „Mein Niederösterreich“ als erste Zugabe. Kapellmeister Michael Hammerl ist auch Leiter des Kirchenchors.

Als neue Mitglieder des Ensembles wurden Stephanie Holzmann (Querflöte), Matthias Schmiedlechner (Tenorhorn), Thomas Hofbauer (Trompete) und Anna Payreder (Klarinette) begrüßt. In Zukunft sollen Jungmusiker bei ihrer Ausbildung an für die Blasmusik nötigen Instrumenten durch die Musikschule finanziell unterstützt werden. Dadurch sollen neue Mitglieder für den Musikverein gewonnen werden.

Erstmals beim Konzert wurde die neue Tracht der Musikkapelle Schönbach dem Publikum präsentiert. Die Jacken aus blauem Walkstoff, das Gilet bei den Herren und das Dirndloberteil bei den Damen in grün stellen die Farben der Region gut dar. Die Damenschürzen sind aus Seide. Eine spezielle Wintertracht und ein grünes T-Shirt für den Sommer ergänzen die Ausstattung. Obmann Michael Wagner dankte der Bevölkerung und den Sponsoren, die durch ihre Spenden und ihre Unterstützung die Anschaffung der Tracht ermöglicht haben.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.