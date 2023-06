Senioren im Bezirk Zwettl wollen andere Lösung, als die EU fordert

Das Thema kursiert schon lange. In den vergangenen Wochen kochte es jedoch nochmals hoch, die Debatte um regelmäßige Fahrtauglichkeitsprüfungen für älter Menschen. Wie wird die Diskussion um die Forderungen der EU in Zwettl angenommen?

Seniorenbund-Bezirksobmann Ernst Sinnhuber hält jedenfalls nichts davon. „Ein Drittel der Österreicher sind Senioren und viele davon täglich mit dem Auto unterwegs. Wenn dann hin und wieder jemand einen Fehler macht, wird gleich laut geschrien“, meint er. Tatsächlich würden Senioren aber sowieso vorsichtig fahren und nicht mehr Unfälle verursachen als andere Altersgruppen.

„Die Forderung nach Führerschein-Prüfungen für Senioren ab 70 halte ich deshalb für gemein, auch weil sich über die Jahre einige Regeln verändert haben. Wenn ich heute noch eine Prüfung machen müsste, wäre es durchaus möglich, dass ich durchfalle“, betont Sinnhuber. Natürlich stehe aber auch er hinter dem Thema von mehr Sicherheit für und rund um Senioren im Straßenverkehr. Sinnhuber ist auch selbst noch des Öfteren mit dem Auto unterwegs, aber „nur wenn es wirklich sein muss“. Anstatt eines Führerschein-Checks schlägt er aber Fahrstunden speziell für Senioren vor.

Auch die Bezirksobfrau des Pensionistenverbandes Zwettl, Margarete Newald, ist mit dieser EU-Forderung gar nicht glücklich. „Man diskriminiert die Pensionisten damit“, meint Newald. Einen Lösungsvorschlag, den auch Mitglieder des Pensionistenverbandes des Bezirkes Zwettl akzeptieren würden: „Fahrtauglichkeitsüberprüfungen auf freiwilliger Basis für Personen ab 70 Jahre, ab 80 Jahre könnten diese gesetzlich verankert werden.“

Als „sehr problematisch“ sieht Angela Fichtinger, die Landesobmann-Stellvertreterin des Seniorenbundes, die Forderung der EU: „Bei uns am Land braucht man das Auto, um einzukaufen oder zum Arzt zu kommen. Das gilt auch für die ältere Bevölkerung. Solange man gesund ist, sollte man auch ein Auto lenken dürfen.“ Außerdem findet Fichtinger es gar nicht gut, dass sich hier die EU einmischt. „Jedes Land sollte eine derartige Maßnahme selbst entscheiden können.“

Nützen Trainings mehr als Atteste?

Das Thema der verpflichtenden Führerschein-Checks für Senioren beschäftigt schon seit Langem auch die Fahrschule „Easy Drivers“, die in der Schweiz schon damit konfrontiert ist. „Da machen die Ärzte die Gutachten über den gesundheitlichen Zustand“, erklärt Werner Fichtinger, der Waldviertel-Verantwortliche von Easy-Drivers. Den Senioren würden seiner Ansicht nach viel mehr Fahrten im Beisein eines unabhängigen Sachverständigen bringen. „Dieser erkennt sofort Unsicherheiten, die mit Perfektionsfahrten ganz leicht behoben werden können. Aber auch körperliche Einschränkungen werden gleich erkannt“, meint Fichtinger. Diese dürfen aber nicht sofort mit einem Führerschein-Entzug enden. „Da gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Man könnte diesen Personen nur mehr Fahrten im regionalen Umkreis erlauben oder ihnen einen Automatik empfehlen.“

Damit die Mobilität von Menschen über 60 lange gewährleistet ist, setzt der ÖAMTC auf praktische Trainings für Senioren. „Diese Kurse gibt es in unseren Fahrtechnikzentren in Gmünd und Melk“, sagt Ewald Braunstein vom ÖAMTC Zwettl. In den Programmen gehen Experten auf die Bedürfnisse von Senioren ein. Geschult werden das Reaktions- und Konzentrationsvermögen der Teilnehmer. „Außerdem lernen die Teilnehmer die modernen Sicherheitssysteme im Auto kennen. Auch jüngere Autolenker erhalten Anzeigen“, betont Braunstein.

Widerspruch? Sicherheit und Menschlichkeit

Es wäre nicht so schlecht, wenn ältere Verkehrsteilnehmer ihre Kenntnisse der Verkehrsregeln auffrischen würden, findet Wolfgang Gottsbachner vom Bezirkspolizeikommando in Zwettl. Denn: „In vierzig Jahren hat sich da viel geändert“, weiß er. Auch die Reaktionsfähigkeit und Fähigkeit, die Verkehrstüchtigkeit richtig einschätzen zu können, rät er an. Als Polizist sehe er natürlich auch, wie wichtig Mobilität für Ältere in unserer Region ist. „Wenn man ihre Mobilität einschränkt und sie nicht mehr fahren dürfen, dann schneidet man ihren Kontakt zur Außenwelt ab.“ So sieht er eben auch den menschlich und gesellschaftlich wichtigen Aspekt bei der Diskussion um Mobilität der älteren Generation. „Ich kenne einen Pensionisten, der jedes Jahr einen Fahrkurs beim ÖAMTC macht und sich dabei auch selbst überprüfen und Fehler ausmerzen will“, so Gottsbachner. Eine realistische Einschätzung älterer Personen zu ihren Fahrkünsten wäre wichtig, dennoch: „Um die ganze Situation gedeihlich werden zu lassen, ist auch Rücksicht notwendig.“

Sehschwäche oft Grund für Führerscheinentzug

Gottsbachner weiß auch, dass all diese Probleme auch einmal auf uns zukommen werden. Er wünscht sich generell mehr Toleranz und Rücksicht unter den Verkehrsteilnehmern.

Zwettls Amtsarzt Lukas Wittmann hat häufig mit Attestierungen zur Fahrtauglichkeit zu tun. Bei älteren Personen fällt ihm auf, dass sehr häufig eine stark eingeschränkte Sehleistung zu einem Führerscheinentzug führt. „Ich empfehle regelmäßige Augenkontrollen ab 60 Jahre, weil wenn sich eine Sehschwäche langsam einschleicht, gewöhnt sich die Person daran und merkt sie nicht“, weiß er. Dabei käme es eben dann auch zu Fehleinschätzungen im Straßenverkehr und abgerissenen Außenspiegeln etwa. Nach einer Operation von Grauem Star habe so mancher Autofahrer seine Fahrtauglichkeit wieder erlangen können.