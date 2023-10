Betrunkener fuhr Fußgängerin an und beging Fahrerflucht

Der 20-Jährige soll laut Polizei am 7. Oktober gegen 16.20 Uhr auf der L7302 von Klein Wetzles in Richtung Kinzenschlag gefahren sein. Zur gleichen Zeit gingen ein 23-Jähriger und eine 21-Jährige aus der Gemeinde Groß Gerungs auf dieser Straße am linken Fahrbahnrand in Richtung Klein Wetzles. Bei der Kreuzung kam das Auto des 20-Jährigen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenleitpflock, und touchierte vermutlich mit dem Heck des Kraftfahrzeuges die Fußgängerin, wodurch diese dort zu Sturz gekommen ist. Danach kam das Auto links von der Straße ab, kam auf eine Wiese und gelangte anschließend wieder auf die Fahrbahn. Der 20-Jährige fuhr danach einfach weiter.

Nach der Anzeige und der Unfallaufnahme durch die Polizei und den Befragungen und intensiven Erhebungen konnte der fahrerflüchtige Lenker samt beschädigtem Fahrzeug an seiner Wohnadresse in der Gemeinde Groß Gerungs ausgeforscht und auch dort von den Polizeibeamten angetroffen werden. Ein vor Ort durchgeführter Alkomattest mit dem 20-Jährigen positiv, der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.

Die angefahrene Fußgängerin wurde durch die Rettung in das Landesklinikum Zwettl mit Verletzungen unbestimmten Grades gebracht, ihr Begleiter blieb unverletzt. Der 20-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft und bei der Bezirkshauptmannschaft Zwettl angezeigt.