SPÖ Zwettl: „Schon lang genug“

Wochenlang dauert bereits die SPÖ-Führungskrise – noch ist die Spitze der Bundes-SPÖ nicht fixiert. Der SPÖ-Bezirksvorsitzende Herbert Kraus lehnt die Führungsdebatte in der Bundes-Partei klar ab. „Die ganze Situation tut der SPÖ nicht gut. Wir sollten Einigkeit zeigen. Die Diskussionen bewirken das Gegenteil“, meint er. Für die Wahl hält er sich selbst bedeckt und will keine Empfehlung abgeben. „Beide Kandidaten sind gute Sozialdemokraten und haben ihre eigene Art der Parteiführung“, sagt Kraus.

Dass die Gräben in der SPÖ aber eben durch die Unterschiede angefeuert wurden, sieht der Zwettler Bezirksvorsitzende nicht. „Ich sehe gar nicht die wirklich großen Differenzen zwischen Andreas Babler und Hans Peter Doskozil. In den Grundzügen geht es doch bei beiden um die sozialdemokratischen Werte und Themen wie Mindestlohn, Angehörigenpflege, Kinderbetreuung und ein leistbares Leben.“ Trotzdem würde es Reformen in der Organisation der Partei brauchen. So seien häufigere Mitgliederbefragungen nötig. Auch Entscheide über Vorsitzende auf allen Ebenen, nicht nur im Bund, könnte sich Kraus vorstellen. „Ich warte jetzt die Wahl ab und hoffe dann, dass alle wieder aufeinander zugehen und wir wieder gemeinsam etwas zustande bringen können. Das sind die Grundvoraussetzungen, damit wir bei zukünftigen Wahlen eine Chance haben“, betont Kraus.

Ähnlich sieht es auch Adelheid Ebner, SPÖ-Bürgermeisterin von Gutenbrunn. „Für mich sind die ganzen Diskussionen entbehrlich. Die Führungsdebatte dauert jetzt schon lang genug“, sagt sie. Zufrieden könne aktuell jedenfalls keiner in der SPÖ mit den vielen negativen Schlagzeilen sein. „Es hat uns nur geschadet und nützt niemandem etwas. Dass es immer wieder Führungsdiskussionen gibt, ist klar, aber irgendwann muss man auch einen Schlussstrich ziehen“, erklärt Ebner.

Beide Kandidaten sieht sie als gute Vertreter der Partei.

Ebner stellt sich aber doch hinter Hans Peter Doskozil auf, der die Stabilität zurückbringen soll. „Andreas Babler macht die Sache sehr gut, ist jung und dynamisch. Ich weiß aber nicht, ob es richtig ist, die Partei mit dieser Kampfabstimmung zu entzweien“, meint die Gutenbrunner Bürgermeisterin.

Wunsch nach Rückenwind der Bundes-SPÖ

Josef Kromsian hofft auf Rückenwind der Bundes-SP „Die SPÖ im Bezirk hat immer die Linie verfolgt, wer bei der Mitgliederbefragung die Nummer eins ist, ist auch am Parteitag von allen zu unterstützen. Das wurde so vereinbart, und daran halten wir uns“, erklärt SPÖ-Regionalgeschäftsführer Josef Kromsian (er ist für die Bezirke Horn und Zwettl zuständig) auf die Frage, wie er die Debatte um den SPÖ-Vorsitz einschätzt. Auswirkungen auf Bezirksebene kann Kromsian nicht ausschließen.

„Natürlich würden wir uns auch im Bezirk leichter tun, wenn aus der Bundespolitik wieder Rückenwind für uns kommen würde“, hofft er auf eine Beruhigung innerhalb der Partei und auf Unterstützung bei lokalen Anliegen, denn derzeit sei die Parteiführung auch bei Veranstaltungen ein Thema, an dem niemand vorbeikomme. Viele andere, wichtige Themen scheinen dadurch in den Hintergrund zu rücken.

Auf die Frage nach Lösungsansätzen, die eine Spaltung der SPÖ verhindern könnten, meint der Regionalgeschäftsführer: „Ich bin der Meinung, dass dafür möglichst alle den Erstplatzierten der Mitgliederbefragung und davon abgeleitet den am Parteitag zu wählenden Vorsitzenden unterstützen sollen.“

