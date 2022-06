Volksschule Schwarzenau pflanzt Bäume

Werbung

Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsinitiative „Aus gutem Grund“ unterstützt das Familienunternehmen Kastner Aufforstungsprojekte wie „Plant for the Planet“. Dies nahm sich die Volksschule Schwarzenau zum Anlass, um gemeinsam mit der Kastner-Gruppe Gutes für die Umwelt zu tun. So durften die Kinder in der Blumenwiese neben dem Schulgebäude drei Apfelbäume unter professioneller Anleitung durch Christoph Fach vom Ökokreis Zwettl einpflanzen. „Die Sorten ,Kastner Apfel‘ und ,Roter Metternich‘ werden in Zukunft Bestandteil der gesunden Schuljause sein“, erzählt Schulleiterin Daniela Gaishofer erfreut.

Wie könnte man „Nachhaltiges Denken“ besser lehren?

Eine großartige Idee, ein Zeichen für die Umwelt zu setzen, das für die Kinder präsent ist und dem sie beim Wachsen zusehen können – das fand auch Vizebürgermeister Reinhard Poppinger. Die Schüler waren begeistert. Beim anschließenden Nachhaltigkeitsworkshop in den Klassen wurden der Umweltschutz und die dafür nötigen Maßnahmen nochmals vertieft. Herwig Gruber, Geschäftsführer der Kastner-Gruppe, sowie die CSR-Beauftragten Vanessa Flicker und Katrin Weißensteiner erarbeiteten mit den interessierten Kindern Wege, was im Kleinen, sei es im Familien- oder Freundeskreis, für die Nachhaltigkeit getan werden kann.

