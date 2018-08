„Auf, auf zur fröhlichen Jagd“ schallte es am Wochenende anlässlich der 40 Jahr-Feier der Gerungser Jägerschaft. Obmann Karl Einfalt konnte zum Festakt zahlreiche Ehrengäste sowie Jäger begrüßen und hielt einen Rückblick auf die Vereinsgeschichte.

Bürgermeister Maximilian Igelsböck, leidenschaftlicher Jäger und Leiter der Jagdhornbläsergruppe Groß Gerungs, zeigte sich stolz auf das starke Miteinander unter den Weidmännern und -frauen. „Alle üben die facettenreichen Aufgaben der Jagd mit Engagement und verantwortungsvoll aus. Wir sind zudem stolz, jagdliche Themen und Bräuche in die Gesellschaft zu bringen.“

Bewusster Schutz von Tier- und Pflanzenwelt

Zum Jubiläum kam auch Dorothea Traxler, Geschäftsführerin der NÖ Volkskultur, die, aufgewachsen in einem Jagdhaus, mit den Traditionen der Jägerschaft vertraut ist. „Diese Bräuche müssen weitergetragen und an nachfolgende Generationen weitergegeben werden“, so Traxler.

Auch Bezirkshauptmann Michael Widermann betonte, dass Jagd mehr sei als die Arbeiten in den Revieren. Denn Jagd sei auch eine gesetzliche Verpflichtung. Widermann meinte, dass die Gerungser Jägerschaft ein leuchtendes Vorbild für Vereinsarbeit sei. Diesen Worten konnte sich Landtagsabgeordneter Franz Mold nur anschließen. Er zeigte auf, dass vor allem in der heutigen Zeit die Arbeit der Jäger immer wichtiger werde. „Die freiwillige Arbeit jedes einzelnen Jägers ist ein wesentlicher Beitrag zum Natur- und Artenschutz, aber auch für die Gesellschaft.“

Nach der musikalischen Umrahmung durch die Jagdhornbläsergruppe aus Krems übernehmen die „Hausherrn und -damen“ die Bühne und zeigten ihr musikalisches Können unter der Leitung von Maximilian Igelsböck. Ein stolzes Mitglied der Gerungser Jägerschaft ist auch Bezirksjägermeister Gottfried Kernecker. Er zeigte mit eindrucksvollen Zahlen auf, wie wichtig Jäger für die Natur sind. Die Hegeringe Groß Gerungs, Langschlag, Arbesbach und Rappottenstein arbeiten gemeinschaftlich zusammen, um sich für einen bewussten Schutz der Tier- und Pflanzenwelt sowie die Brauchtumspflege, die Wildbretversorgung und die Weiterbildung einzusetzen.

Auch Landesjägermeister-Stellvertreter Albin Haidl gratulierte den Gerungser Jägern und meinte, dass die Jagd und ihre Werte bereits früh, in den Schulen, vermittelt werden müsse und auch die Öffentlichkeitsarbeit immer wichtiger werde.

Die über 80 Mitglieder der Jägerschaft Groß Gerungs betreuen in acht Revieren und auf einer Fläche von rund 8.800 ha Wild und deren Lebensräume und das seit 40 Jahren unter dem Motto „Für ein gutes Miteinander“.