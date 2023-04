Zwettler Jeunesse-Konzerte im Doppelpack

Jeunesse-Programm im Doppelpack. Am 15. und 16. April wird in Zwettl gleich zwei Mal zum Konzert geladen. Den Anfang machen am 15. April um 19.30 Uhr die Akademisten der Wiener Philharmoniker im Zwettler Stadtsaal.

Im Sommer 2018 wurde mit der Orchesterakademie der Wiener Philharmoniker eine eigene, der Nachwuchspflege gewidmete Organisation gegründet. Die Ergebnisse können sich hören lassen, nicht nur bei handverlesenen Konzerten im Brahms-Saal des Musikvereins Wien, sondern auch auf einer umfangreichen Jeunesse-Tournee. 13 Akademisten der Wiener Philharmoniker präsentieren im Stadtsaal Zwettl Kostbarkeiten aus der reich gefüllten Schatzkiste des Kammermusiksektors, darunter Meisterwerke der Wiener Klassik und Romantik von Haydn bis Schubert. Kartenreservierungen unter 0664/2040608 oder per Mail an zwettl@jeunesse.at

Am 16. April geht es um 17 Uhr in der Aula der Sportmittelschule mit dem mittlerweile dritten Familienkonzert der Jeunesse Zwettl weiter. „Ein Hut, ein Stock, ein Damenunterrock“ ist gleichsam Konzert und Musiktheater, das Kindern einen altersgerechten Zugang zu zeitgenössischer Musik bieten soll.

Durch Musik, Bewegung und Sprache erleben die Kinder, wie man sich Musik ausdenken kann, wie man komponiert und improvisiert. Durch Mitmach-Elemente ist das junge Publikum mitten im musikalischen Geschehen dabei. Die Musik bewegt sich zwischen Jazz, freier Improvisation und liedhaften Vertonungen.

Zum Inhalt: Die drei Musikvagabundinnen JuJu und Franz mit Hut, Stock und Damenunterrock sind auf Konzertreise. Neben der Bratsche und dem Saxophon ist noch ein Musikinstrument im Koffer. Nur den Code des Zahlenschlosses ihres Koffers haben sie vergessen. Ob sie dennoch an das geheimnisvolle Instrument darin herankommen?

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.