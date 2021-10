Oldtimer begeisterten bei Waldviertel Trophy

Bei der 4. Waldviertel Charity Oldtimer Trophy fanden sich am Freitag, 15. Oktober über 100 Fahrzeuge beim Feuerwehrhaus in Ottenschlag zur technischen und administrativen Abnahme ein. Über hundert Jahre alte Oldtimer fanden sich ebenso ein wie sehr PS starke Flitzer.

Der Start der ersten Tagesetappe erfolgte am Samstag, 16. Oktober ab 8 Uhr am Oberen Markt in Ottenschlag. In Abständen von einer halben Minute wurden die über einhundert, teils sehr alten und sehenswerten Autos auf die Strecke entsandt. Willi Renner sorgte als Sprecher für die Informationen der Zuschauer.

Bürgermeister Paul Kirchberger gab mit einer Fahne den Start jedes einzelnen Oldtimers frei. Der Veranstalter Kiwanis Club Zwettl Schwarzalm Waldviertel wurde beim Start von der Freiwilligen Feuerwehr Ottenschlag unter Kommandant Elmar Ruth tatkräftig unterstützt.